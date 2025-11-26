Nakli Kaju ki Pahchan Kaise Karen: काजू जितना खाने में स्वादिष्ट होता है उतना ही ये सेहत के लिए फायदेमंद साबित होता है. बच्चों से लेकर बुजुर्ग काजू बहुत शौक से साथ खाते हैं. बता दें कि इसमें कॉपर, मैग्नीशियम, मैंगनीज, फास्फोरस, जिंक, आयरन, विटामिन और फाइबर जैसे जरूरी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं. लेकिन आजकल बाजार में मिलावटी और नकली काजू काफी ज्यादा बिक रहे हैं. ये देखने में एकदम असली काजू की तरह होते हैं जिससे आम लोग इसकी पहचान नहीं कर पाते हैं. इसी की चलते आज हम आपको कुछ ऐसी आसान ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिनके जरिए आप असली-नकली काजू का मिनटों में पता लगा सकेंगे.
यह भी पढ़ें: रोटी या चावल, रात के खाने में क्या खाना चाहिए? न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया क्या खाने से आएगी अच्छी नींद
पानी से करें टेस्ट
इसके लिए आप एक कटोरे में पानी लें और 4 से 5 काजू उसमें डाल दें. अगर काजू पानी के ऊपर तैरता है तो समझ जाइए कि काजू नकली है. वहीं, अगर काजू असली होगा तो वह बर्तन के तले पर बैठ जाएगा. असली-नकली काजू की पहचान करने के लिए ये सबसे आसान ट्रिक मानी जाती है.रंग करें चेक
अगर आप बाजार से काजू खरीदकर ला रहे हैं तो उसके रंग पर जरूर ध्यान दें. असली काजू का रंग ऑफ व्हाइट या क्रीम होता है और ये ज्यादा चमकदार नहीं होता है. इसके अलावा अगर काजू ज्यादा सफेद दिख रहा है और चमक रहा है तो हो सकता है कि उसपर पॉलिश की गई हो.स्वाद से करें पहचान
दुकान पर आप काजू को खाकर असली-नकली की पहचान कर सकते हैं. बता दें कि असली काजू दांतों में नहीं चिपकता है और आसानी से टूट जाता है. वहीं, इसका स्वाद मीठा और तेलीय लगता है. इसके अलावा अगर आपको काजू में थोड़ी सी भी कड़वाहट लगे तो इसे न खरीदें, ये नकली हो सकता है.आकार
नकली काजू अधिकतर एक ही आकार के दिखते हैं. वहीं, असली काजू की शेप एक-दूसरे से बहुत कम मिलती है और इसकी सतह थोड़ी खुरदरी भी होती है.नकली काजू खाने के नुकसान
काजू खाने से शरीर को वैसे तो बहुत फायदे मिलते हैं. लेकिन अगर हम नकली काजू का सेवन कर लें तो शरीर में कई सारी समस्याएं हो सकती है. नकली काजू पेट से जुड़ी समस्याओं, एलर्जी, फूड पॉइजनिंग, और कमजोर इम्युनिटी का बड़ा कारण बन सकते हैं.
अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं