सर्दियों में क्यों बढ़ जाता है बाला का झड़ना? न्यूट्रीशनिस्ट ने बताया इन 3 तरीकों से ठंड के दिनों में कम होगा हेयरफॉल

Hairfall Home Remedies: ठंड के दिनों में हेयरफॉल काफी ज्यादा बढ़ जाता है. सर्द हवाओं के कारण स्कैल्स में रूखापन आ जाता है और नमी कम होने के कारण बालों की समस्याएं होने लगती हैं. आज हम आपको ऐसे 3 तरीके बताने जा रहे हैं जिनसे ठंड के दिनों में हेयरफॉल कम हो सकता है.

सर्दियों में हेयरफॉल कैसे कम करें?
Home Remedies for Winter Hairfall: आजकल अधिकतर लोग बालों के झड़ने की समस्या का सामना कर रहे हैं. खासतौर से ठंड के दिनों में हेयरफॉल काफी ज्यादा बढ़ जाता है. दरअसल, सर्द हवाओं के कारण स्कैल्स में रूखापन आ जाता है और नमी कम होने के कारण बालों की समस्याएं होने लगती हैं. इससे राहत पाने के लिए कई लोग बाजार के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल शुरू कर देते हैं लेकिन केमिकल युक्त होने के कारण साइड इफेक्ट्स होने का खतरा भी बना रहता है. ऐसे में कुछ प्राकृतिक उपाय और टिप्स-ट्रिक्स ही बहुत ज्यादा कारगर साबित होती हैं. आज हम आपको ऐसे 3 तरीके बताने जा रहे हैं जिनसे ठंड के दिनों में हेयरफॉल कम हो सकता है. ये जानकारी न्यूट्रीशनिस्ट लीमा महाजन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है. 

1. स्कैल्प में कम ब्लड फ्लो

ठंड के मौसम में प्राकृतिक रूप से ब्लड वेसल्स सिकुड़ जाती हैं, जिससे बालों की जड़ों तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व कम पहुंचते हैं. ऐसे में अगर बालों की जड़ें कमजोर होंगी तो बालों का झड़ना भी काफी ज्यादा बढ़ जाएगा. इस समस्या को दूर करने के लिए न्यूट्रीशनिस्ट ने उपाय बताए है.
- रोजाना 4 मिनट सिर की मालिश करना.
- 30 मिनट तक टहलना या फिर कोई एक्टीविटी करना.
- अपने स्कैल्प को पसीने से बचाकर वार्म रखना.

इसके अलावा न्यूट्रीशनिस्ट बताती हैं कि ब्लड फ्लो को बढ़ाने के लिए आप डाइट में अखरोट, चुकंदर, पालक, अनार, कद्दू के बीज को शामिल कर सकते हैं.

2. डैंड्रफ और ड्राई स्कैल्प

ठंड में कम नमी और सर्द हवा होने के कारण स्कैल्प की त्वचा ड्राई होने लगती है. ऐसे में रूखी त्वचा जल्दी पपड़ीदार हो जाती है, तेल पपड़ी के साथ मिलकर यीस्ट एक्टिविटी बढ़ाता है. इसके बाद कंघी करते समय खुजली, जलन और बाल झड़ने की समस्या बढ़ जाती है. आइए जानते हैं इससे बचने के लिए क्या करें.

- पहले गुनगुने पानी से हेयरवॉश करें और फिर आखिर में ठंडे पानी से धो लें.
- बहुत गर्म पानी से बाल धोने से बचें.
- लंबे समय तक टाइट कैप/टोपी न पहने रखें.
- हफ्ते में 1-2 बार एंटी-डैंड्रफ शैम्पू का इस्तेमाल करें.

न्यूट्रीशनिस्ट बताती हैं कि स्कैल्प को स्वस्थ रखने के लिए अखरोट, अलसी के बीज, योगर्ट और कद्दू के बीज खाना फायदेमंद होता है.

3. विटामिन डी

सर्दियों में अक्सर शरीर में विटामिन डी की कमी हो जाती है. परिणामस्वरूप इससे हेयर ग्रोथ कम हो जाती है और बालों की जड़ भी कमजोर होने लगती है. आइए जानते हैं इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए क्या करें.
- हफ्ते में 3 से 4 बार 12 से 3 बजे के बीच 10-12 मिनट धूप में जरूर बैठें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

