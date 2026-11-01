कपड़ों से बदबू निकालने का क्या तरीका है? गर्म कपड़ों से फिनायल की बदबू कैसे दूर करें

सर्दियों का मौसम शुरू होते ही अलमारी में रखे स्वेटर, जैकेट और दूसरे गर्म कपड़े बाहर निकल आते हैं. लेकिन कई बार इन्हें पहनने से पहले एक परेशानी का सामना करना पड़ता है. अलमारी में फिनायल की गोलियां रखने की वजह से ऊनी कपड़ों में तेज गंध आ जाती है. इस बदबू के कारण कपड़े पहनने का मन नहीं करता. वहीं, ऊनी कपड़ों को बार-बार धोना भी आसान नहीं होता है. क्योंकि इन्हें सूखने में समय लगता है और गलत तरीके से धोने पर कपड़े खराब भी हो सकते हैं. अगर आपके गर्म कपड़ों में भी फिनायल की गंध आ रही है तो कुछ आसान तरीके अपनाकर इसे कम कर सकते हैं.

धूप और खुली हवा में रखें गर्म कपड़े

एक्सपर्ट के अनुसार, कपड़ों से फिनायल की गंध how to keep clothes smelling fresh in storage कम करने का सबसे आसान तरीका है उन्हें कुछ समय खुली हवा में रखना. इसके लिए स्वेटर या जैकेट को हैंगर पर टांगकर हवादार जगह पर छोड़ दें. हल्की धूप में भी इन्हें रखा जा सकता है, लेकिन तेज धूप में लंबे समय तक रखने से पहले कपड़े की देखभाल से जुड़े निर्देश जरूर देख लें. ऊनी कपड़ों को बार-बार पलटने से उनमें हवा अच्छी तरह पहुंचती है.

सिरके और पानी का स्प्रे आएगा काम

एक्सपर्ट ने बताया कि सफेद सिरके और पानी का घोल कुछ कपड़ों की गंध कम करने में मदद कर सकता है, लेकिन इसे हर तरह के ऊनी कपड़े पर इस्तेमाल करना सही नहीं है. सिरका सीधे कपड़ों पर छिड़कने से पहले कपड़े के किसी छिपे हुए हिस्से पर जांच कर लें. बेहतर है कि ऊनी और नाजुक कपड़ों पर ऊनी कपड़े बनाने वाली कंपनी के बिना निर्देश के कोई घोल इस्तेमाल न करें.

बेकिंग सोडा का ऐसे करें इस्तेमाल

साथ ही, बेकिंग सोडा गंध सोखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. इसे कपड़ों पर सीधे छिड़कने के बजाय एक छोटी खुली कटोरी में भरकर अलमारी के पास रख सकते हैं. ध्यान रखें कि बेकिंग सोडा कपड़ों के संपर्क में न आए. इससे कपड़ों पर सफेद पाउडर जमने का खतरा नहीं रहेगा.

खुशबूदार पाउच से महकेगी अलमारी

वीडियो में आप देख सकते हैं कि अलमारी में सूखी लैवेंडर या गुलाब की पंखुड़ियों वाला खुशबूदार पाउच रख सकते हैं. इससे अलमारी में हल्की खुशबू बनी रह सकती है. हालांकि, यह फिनायल की गंध को खत्म करने का पक्का उपाय नहीं है. पाउच को कपड़ों से अलग रखें.

फिनायल की गोलियां रखते समय बरतें सावधानी

एक्सपर्ट ने बताया कि फिनायल की गोलियां कहे जाने वाले मॉथबॉल में अक्सर नेफ्थलीन या पैराडाइक्लोरोबेंजीन जैसे रसायन होते हैं. इनकी तेज गंध से बचने के लिए इन्हें कपड़ों के सीधे संपर्क में न रखें. बच्चों और पालतू जानवरों की पहुंच से भी दूर रखें. अगर गंध बहुत तेज है और हवा में रखने के बाद भी नहीं जा रही तो कपड़े के केयर लेबल के मुताबिक सफाई कराएं या ड्राई क्लीनिंग का विकल्प चुनें.