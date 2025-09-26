विज्ञापन

आंखों के नीचे सूजन होने पर क्या करें? डॉक्टर ने बताए Puffy Eyes से छुटकारा पाने के 5 सबसे असरदार तरीके

Puffy Eyes Remedy: ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट ने 5 आसान घरेलू नुस्खे बताए हैं. डॉक्टर कहती हैं इन नुस्खों को आजमाने से केवल 5 मिनट में आंखों की सूजन से छुटकारा पाया जा सकता है.

आंखों के नीचे सूजन को कैसे कम करें?

Puffy Eyes Remedy: सुबह सोकर उठने के बाद आंखों के नीचे हल्की सूजन रहना आम बात है. हालांकि, कई बार ये सूजन बहुत अधिक बढ़ जाती है और आधा दिन बीत जाने के बाद भी ठीक नहीं होती है. इससे चेहरा डल और बेजान दिखने लगता है. अगर आपके साथ भी अक्सर ऐसा होता है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. हाल ही में आंखों की डॉक्टर आंचल गुप्ता ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट ने 5 आसान घरेलू नुस्खे बताए हैं. डॉक्टर कहती हैं इन नुस्खों को आजमाने से केवल 5 मिनट में आंखों की सूजन से छुटकारा पाया जा सकता है. इससे आपका चेहरा एकदम फ्रेश नजर आता है. आइए जानते हैं इन नुस्खों के बारे में-

सुबह उठते ही पानी पिएं

ऑप्थैल्मोलॉजिस्ट कहती हैं, हमारे शरीर में पानी की कमी होने पर आंखों के नीचे सूजन दिखने लगती है. इसलिए सुबह उठकर सबसे पहले एक या दो गिलास पानी पीना चाहिए. यह शरीर को हाइड्रेट रखता है और सूजन कम करने में मदद करता है.

चेहरे पर ठंडा पानी छिड़कें

ठंडा पानी ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और आंखों के आसपास की त्वचा को टाइट करता है. सुबह-सुबह चेहरे पर ठंडा पानी छिड़कने से तुरंत फ्रेशनेस महसूस होती है और पफी आईज कम होती हैं.

आइस बाथ ट्राई करें

अगर सूजन ज्यादा है, तो बर्फ का इस्तेमाल करें. इसके लिए आप आंखों पर कुछ सेकंड तक आइस क्यूब रगड़ सकते हैं या ठंडी पट्टी रख सकते हैं. यह सूजन को जल्दी कम कर देता है और आंखों को ठंडक पहुंचाता है.

सिर थोड़ा ऊंचा करके सोएं

इन टिप्स से अलग डॉक्टर बताती हैं, अक्सर सीधा लेटकर सोने से आंखों के नीचे फ्लूइड इकट्ठा हो जाता है, जिससे सूजन बढ़ जाती है. ऐसे में तकिया थोड़ा ऊंचा रखकर सोएं, इससे भी पफी आईज की परेशानी नहीं होती है.

लाइफस्टाइल में छोटे बदलाव करें

इन सब से अलग डॉक्टर ज्यादा देर तक स्क्रीन देखने से बचने, संतुलित आहार लेने और रोज नींद पूरी करने की सलाह देती हैं. ये छोटे-छोटे बदलाव लंबे समय में आंखों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होते हैं.

इस तरह छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप हर रोज होने वाली पफी आईज की परेशानी से निजात पा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

