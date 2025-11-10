पॉल्यूशन और सर्दियों में शुरू हो गई बलगम की परेशानी? अपनाएं ये आसान देसी नुस्खे, खत्म हो जाएगा कफ

Balgam ko Kaise Nikale: सर्दियों की शुरुआत होते ही शरीर में कई सारे बदलाव देखने को मिलते हैं. इस बदलते मौसम और पॉल्यूशन (Delhi-NCR Pollution) में खांसी-जुकाम, बुखार की बीमारी तो काफी आम बनती जा रही है. इसके साथ-साथ एक समस्या जो बहुत परेशान करती है वो है छाती में जमा हुआ बलगम (Cough). इसके कारण कई बार गले में खराश हो जाती है और खांसी भी रुकने का नाम नहीं लेती है. इसके साथ ही सांस लेने में भी बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है. इससे छुटकारा पाने के लिए कई लोग खुद ही बाजार में मिलने वाले कफ सिरप (Cough Syrup) लेना शुरू कर देते हैं लेकिन समस्या पूरी तरह से खत्म नहीं हो पाती है. इसी के चलते आज हम आपको कुछ देसी नुस्खे बताने जा रहे हैं जिन्हें अपनाने से आप बलगम की समस्या में राहत पा सकते हैं. साथ ही इससे खांसी और खराश में भी काफी आराम मिलेगा.

यह भी पढ़ें: दिल्ली-NCR में दम घुट रहा है? AIIMS न्यूरोलॉजिस्ट ने बताया पॉल्यूशन से बचने का ये तगड़ा नुस्खा

1. अदरक- तुलसी का काढ़ा (Ginger-Tulsi Kadha)

जमे हुए बलगम को दूर करने के लिए आप सर्दियों में अदरक-तुलसी का काढ़ा बनाकर पी सकते हैं. इसके लिए आप एक पैन में पानी गर्म करें और उसमें तुलसी की पत्तियां, अदरक डालकर अच्छे से पकाएं. इस मिश्रण को छान लें और शहद मिलाकर सेवन करें. दरअसल, अदरक कफ को खत्म करने में काफी मददगार होता है और तुलसी से बॉडी की इम्यूनिटी मजबूत होती है जो खांसी-जुकाम जैसी मौसमी बीमारियों को दूर करती है. इसके साथ ही शहद गले की समस्याओं को दूर करने में लाभदायक साबित होता है. अगर आपको बलगम काफी ज्यादा परेशान कर रहा है तो सर्दियों में आप इसका सेवन दिन में 2 बार कर सकते हैं.

बलगम से छुटकारा पाने के लिए हल्दी और काली मिर्च का नुस्खा बहुत ही ज्यादा असरदार और प्रभावी माना जाता है. इन दोनों सामग्रियों में कई एंटीऑक्सिडेंट्स और एंटी इंफ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं जो शरीर की इम्यूनिटी को मजबूत करते हैं. इसके लिए आप एक चुटकी हल्दी और काली मिर्च को शहद के साथ मिलाकर खा सकते हैं. इससे जमा हुआ बलगम पिघलना शुरू हो जाता है.

छाती और श्वसन मार्ग में जमे हुए बलगम को पिघलाने के लिए आप स्टीम लेना शुरू कर सकते हैं. ये तरीका बच्चों के लिए काफी असरदार माना जाता है. ऐसा करने से बलगम गले और नाक से आसानी से बाहर आ जाता है. ज्यादा असर देखने के लिए आप भाप वाले पानी में अजवाइन का तेल भी मिला सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.