दिल्ली-NCR में दम घुट रहा है? AIIMS न्यूरोलॉजिस्ट ने बताया पॉल्यूशन से बचने का ये तगड़ा नुस्खा

How to get Protected from Pollution: रविवार को दिल्ली-NCR में धुंध की घनी चादर दिखाई दी और शहर के कई इलाकों में AQI 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंच गया है. इसके चलते दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने लोगों से कारपूलिंग और वर्क फ्रॉम होम (Work From Home) की अपील की है. प्रदूषण का स्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोगों का बाहर निकलना काफी मुश्किल हो रहा है. बता दें कि त्योहारों का मौसम खत्म होते ही और सर्दियों में, उत्तर भारत, खासकर दिल्ली की हवा दमघोंटू हो जाती है. हवा की गुणवत्ता भी अब दिन प्रतिदिन खराब हो रही है, ऐसे में अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा करना बहुत जरूरी है. इसी के चलते एम्स (AIIMS) के न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर राहुल चावला ने इंस्टाग्राम पर बीजिंग और दिल्ली के मौजूदा AQI की तुलना करते हुए एक वीडियो शेयर किया है. उन्होंने वीडियो में ये बताया है कि बढ़ते पॉल्यूशन में खुद को सेफ रखने के लिए क्या-क्या नुस्खे या टिप्स-ट्रिक्स अपनाने चाहिए.

1. जितना संभव हो सके घर के अंदर रहें

डॉक्टर चावला बताते हैं कि प्रदूषण में जितना संभव हो सके उतना घर के अंदर रहें. साथ ही अपने घर की खिड़कियां और दरवाजे हमेशा बंद रखें. आप खिड़कियां और दरवाजें दिन में तभी खोलें जब बाहर से धूप अच्छी आ रही हो. इसके अलावा घर की सफाई भी गीले कपड़े से करें और डस्टिंग करने से बचें. इससे घर में धूल उड़ सकती है.

अगर आपका घर से बाहर निकलना बहुत ही ज्यादा जरूरी है तो फेस पर N-95 मास्क का इस्तेमाल करें. साथ ही अगर घर में बुजुर्ग हैं तो उन्हें टहलने के लिए बाहर न जानें दें और घर में ही एक्सरसाइज करने की सलाह दें. इसके अलावा बच्चों को भी इंडोर गेम्स के लिए प्रोत्साहित करें.

आप अगर एयर प्यूरीफायर खरीद सकते हैं तो बढ़ते प्रदूषण में आप जरूर खरीदें. ध्यान रहे कि आप अपने रूम के साइज के अनुसार ही घर में प्यूरीफायर खरीदकर लाएं. इसके अलावा आप घर में इंडोर प्लांट्स भी रख सकते हैं. ये भी पॉल्यूशन को कम करने में काफी मददगार साबित होते हैं.

डॉक्टर चावला बताते हैं कि अगर कंपनी वर्क फ्रॉम होम की अनुमति देती है तो घर से ही काम करें. इसके अलावा अगर आपका प्रोफेशन ऐसा है जिसमें आप कुछ दिन पॉल्यूशन वाली जगह से दूर जाकर काम कर सकते हैं तो जरूर वहां से बाहर चले जाएं.

प्रदूषण के माहौल में खुद को हाईड्रेट रखना बहुत जरूरी होता है. ऐसे में आप जितना हो सके उतना पानी जरूर पिएं. इससे बॉडी डिटॉक्स होती है और शरीर में मौजूद सारे टॉक्सिन्स बाहर निकल जाते हैं. इसके अलावा अगर आप बाहर भी जा रहे हैं तो अपने साथ पानी की बोतल जरूर साथ लेकर निकलें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.