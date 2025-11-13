विज्ञापन

पानी में ये 2 चीज मिलाकर बना लें छिपकली भगाने की दवाई, एक-एक हो जाएगी रफूचक्कर

Lizard Repellent Spray: आज हम आपके लिए कुछ घरेलू उपाय लेकर आए हैं जिनकी मदद से आप घर से छिपकली को भगा सकते हैं. इन नुस्खों से एक-एक छिपकली रफूचक्कर हो जाएगी.

पानी में ये 2 चीज मिलाकर बना लें छिपकली भगाने की दवाई, एक-एक हो जाएगी रफूचक्कर
छिपकली भगाने के लिए दवाई
Chipkali Kaise Bhagaye: घर में छिपकली का होना बहुत ही आम बात है. कई लोग इस जीव से इतना डरते हैं कि पास जाने में भी कतराते हैं. खासतौर से गर्मी और बरसात के मौसम में छिपकली दिवार, छत पर मंडराते हुए नजर आती हैं. कभी-कभी तो सर्दियों के मौसम में भी छिपकली दिखाई दे ही जाती है. साथ ही अगर छिपकली खाने के सामान के ऊपर से गुजर जाए तो पूरा खाना आपका खराब हो सकता है. ऐसी स्थिति में घर से छिपकलियों को भगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. इसी के चलते आज हम आपके लिए कुछ घरेलू उपाय लेकर आए हैं जिनकी मदद से आप घर से छिपकली को भगा सकते हैं. इन नुस्खों से एक-एक छिपकली रफूचक्कर हो जाएगी. 

1. पानी में ये 2 चीज मिलाकर बनाएं छिपकली भगाने की दवाई

घर से छिपकली को भगाने के लिए आप कुछ घरेलू चीजों की मदद से ही दवाई बना सकते हैं. इसके लिए आपको 2 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 5-6 लहसुन की कली और पानी की जरूरत होगी. दवाई बनाने के लिए आप लहसुन की कलियों को अच्छे से पीस लें. अब एक लीटर पानी में इस पीसे हुए लहसुन और काली मिर्च पाउडर को डालकर मिक्स कर दें. इस पानी को रातभर के लिए छोड़ दें और सुबह एक स्प्रे वाली बोतल में भर लें. अब छिपकलियों को भगाने वाली दवाई तैयार है. इसे आप घर के कोने-कोन में छिड़क दें. ये छिपकली को भगाने में काफी मददगार साबित हो सकता है. 

2. लहसुन और प्याज का नुस्खा

लहसुन और प्याज की गंध काफी तेज होती है जो छिपकलियों को बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है. ऐसे में आप लहसुन की कलियों या प्याज को ऐसी जगह रख दें जहां आपको छिपकली ज्यादा दिखाई देती हो.ये नुस्खा छिपकली को भगाने में काफी कारगर साबित हो सकता है.

3. पुदीना, लौंग और दालचीनी

छिपकली को भगाने के लिए आप घरेलू चीजों से एक और स्प्रे तैयार कर सकते हैं. इसके लिए आपको थोड़ी सी पुदीने की पत्ती, 5-6 लौंग और 2 चम्मच दालचीनी पाउडर की जरूरत होगी. अब आप पूदीने की पत्तियों और लौंग को साथ में पीस लें. अब इस मिश्रण को पानी में दालचीनी पाउडर के साथ डालकर मिक्स कर दें. अब इस पानी को कम से कम 6 घंटों के लिए छोड़ दें. इसके बाद जहां आपके घर में ज्यादा छिपकलियां दिखती हैं वहां इस पानी का छिड़काव कर दें. इससे छिपकलियां घर से भाग सकती हैं.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

