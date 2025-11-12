Bagvani Guru: घर पर ऑर्गेनिक खाद कैसे बनाएं? पौधे को कर देगी हरा-भरा, फल-सब्जी के छिलके का इस तरह करें इस्तेमाल

Bagvani Guru, How To Make Organic Khad At Home: पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए सबसे जरूरी खाद है. अगर, खाद ऑर्गेनिक और अच्छी होगी, तो पौधा लंबे समय तक हरा-भरा रहेगा. इसलिए कहा जाता है कि गमले में कोई भी खाद नहीं डालनी चाहिए, इससे पौधों की ग्रोथ रुक जाती है. हालांकि, पौधे की शुरुआती वृद्धि के लिए डी.ए.पी. (DAP) खाद सबसे अच्छी है, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है, जो जड़ों के विकास में मदद करता है, लेकिन इसे बाजार से खरीद कर लाना पड़ेगा और पैसे भी लगेंगे. अगर, आप घर पर ही ऑर्गेनिक खाद बना लें तो कैसा रहेगा. बागवानी गुरु (Bagvani Guru) की इस सीरीज में आज हम आपको बताएंगे कि घर पर खाद कैसे बना सकते हैं. किचन के वेस्ट से ऑर्गेनिक खाद कैसे बनाएं.

नोएड़ा, सर्वोत्तम इंटरनेशनल स्कूल के पास रिया नर्सरी के राजकुमार ने बताया कि घर पर खाद बनाने के लिए किचन वेस्ट की जरूरत होती है. जैसे सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, चाय की पत्तियां, अंडे के छिलके, कॉफी ग्राउंड और सूखे पत्ते आदि को इकट्ठा करके खाद को तैयार किया जा सकता है. ऑर्गेनिक कम्पोस्ट न सिर्फ आपकी सब्जियों या फिर पौधों को ताकत देगा, बल्कि आपके किचन के कचरे को भी सही तरीके से इस्तेमाल करने में मदद करेगा.

जरूरी जानकारी:- अगर, आप भी अपना गार्डन, बगीचा या बागवानी के लिए कुछ भी घरेलू उपाय जानना चाहते हैं, तो हमें Naveen.1@ndtv.com पर अपने सवाल भेज सकते हैं. हम अपने एक्सपर्ट से बातचीत करके आपके सवालों के जवाब और घरेलू उपाय आपको बताएंगे.

सब्जियों के छिलके और फलों के छिलके को इकट्ठा करते रहें. 30 से 45 दिन में ये अपने आप सड़ने लगेगा और इसमें फफूंदी लग जाएगी. इसे धूप में सुखा दें. इस दौरान हर 3-4 दिन में मिश्रण को एक बार अच्छे से उलट-पलट कर हिलाना चाहिए ताकि उसमें हवा का प्रवाह बना रहे और बैक्टीरिया ठीक से काम कर सकें. मिश्रण सूख जाए तो थोड़ा पानी छिड़क. लेकिन वह गीला न हो जाए, वरना उसमें दुर्गंध आ सकती है. खाद बनाने के लिए सिर्फ ऑर्गेनिक कचरे का ही इस्तेमाल करें, किसी भी तरह का प्लास्टिक, हड्डी, तेल या पके हुए खाने को इसमें नहीं डालें.

ऑर्गेनिक खाद क्या होती है?

ऑर्गेनिक खाद एक प्रकार का खाद है, जो प्राकृतिक सामग्री से बनाया जाता है, जैसे कि किचन वेस्ट, पत्तियां, घास, आदि. यह खाद पौधों को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करता है और मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करता है.