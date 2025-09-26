लाइट जलाते ही कीड़ों से भर जाता है घर? जानें बल्ब और ट्यूब लाइट पर कीड़े आने से कैसे रोकें

How to keep insects away from light at night: घर में छोटे-छोटे कीड़ों का आना आम बात है. हालांकि, जैसे ही रात के समय बल्ब या ट्यूब लाइट जलाई जाती है, उसके आसपास एक साथ ढेर सारे कीड़ों का सैलाब सा उमड़ आता है. इससे न केवल घर का लुक खराब होता है, बल्कि उस जगह पर बैठना भी मुश्किल हो जाता है. अब, अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. यहां हम आपको कुछ आसान टिप्स बता रहे हैं, जिन्हें अपनाकर आप बल्ब और ट्यूब लाइट पर कीड़े आने से रोक सकते हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

लाइट से कीड़ों को कैसे रखें दूर?

कीड़े ज्यादातर सफेद और तेज रोशनी की ओर आकर्षित होते हैं. ऐसे में पुराने बल्ब या फ्लोरोसेंट ट्यूब लाइट की जगह वॉर्म (पीले रंग वाली) LED लाइट लगाएं. इनसे बहुत कम पराबैंगनी (UV) किरणें निकलती हैं, जिससे कीड़े इनके आसपास नहीं मंडराते हैं. साथ ही ये आपके घर को सॉफ्ट और खूबसूरत रोशनी भी देती हैं, जिससे घर और अच्छा लगता है और आपका मूड भी लाइट रहता है.

पेपरमिंट, लैवेंडर, यूकेलिप्टस और सिट्रोनेला जैसे ऑयल नेचुरल रिप्लीकेंट की तरह काम करते हैं. इन्हें पानी में मिलाकर एक स्प्रे तैयार कर लें और लाइट जलाने से पहले उसके आसपास छिड़क दें. इससे कीड़े भी दूर रहेंगे और घर में अच्छी खुशबू भी फैल जाएगी.

स्टोर हुआ पानी, गिरे हुए पत्ते और गंदगी कीड़े-मकोड़ों को ज्यादा आकर्षित करते हैं. ऐसे में बालकनी और छत पर हमेशा सफाई रखें. गमलों में पानी जमा न होने दें और पौधों को समय-समय पर ट्रिम करते रहें. इससे भी उस जगह पर कीड़े नहीं आएंगे.

इन सब से अलग ध्यान रखें कि जितनी ज्यादा लाइट्स होंगी, उतने ही कीड़े आकर्षित होंगे. इसलिए जो लाइट जरूरी न हो, उसे बंद कर दें. इससे बिजली भी बचेगी और कीड़े भी कम आएंगे.

इस तरह सही लाइट्स चुनकर, एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल कर और साफ-सफाई रखकर आप अपने घर को कीड़ों से बचा सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.