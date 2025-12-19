चेहरे पर गड्ढे कैसे खत्म करें? चेहरे के गड्ढे भरने के लिए क्या खाएं, जानिए यहां

Scars and Pits Home Remedies: चेहरे पर गड्ढे आमतौर पर मुंहासों के कारण होते हैं, जब त्वचा के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं और कोलेजन ठीक से नहीं बन पाता, जिससे चेहरे पर गड्ढे बन जाते हैं. हालांकि, कई लोगों के चेहरे पर बिना मुंहासे के कारण भी हो जाते हैं. यह देखने में अच्छे नहीं लगते जिस चलते अक्सर लोग इनसे छुटकारा पाने की कोशिश करते हैं. अगर, आपको भी चेहरे पर गड्ढे हो रहे हैं और इन्हें दूर करना चाहते हैं, तो एलोवेरा, शहद, नारियल तेल और बेसन-दूध का प्रयोग असरदार हो सकता है. हालांकि, मेडिकल ट्रीटमेंट में जैसे केमिकल पीलिंग, माइक्रोनीडलिंग उपलब्ध हैं, लेकिन गंभीर गड्ढों के लिए डॉक्टर से सलाह जरूरी है.

चेहरे पर गड्ढे कैसे खत्म करें?

चेहरे पर गड्ढे भरने के लिए एलोवेरा जेल को सीधे गड्ढों पर लगाएं, इसमें विटामिन-E कैप्सूल मिलाकर लगाने से फायदा बढ़ सकता है. शहद और दालचीनी पाउडर का पेस्ट बनाकर लगाएं, यह मुंहासों और गड्ढों को कम करता है. इसके अलावा नारियल तेल भी इसके लिए लाभकारी हो सकता है. यह त्वचा को नमी देता है और हीलिंग प्रक्रिया तेज करता है, इसे नियमित तौर पर लगाएं. ऐसे ही बेसन, शहद और दूध मिलाकर पेस्ट बनाएं, सूखने पर धो लें. यह पोर्स को टाइट करता है और इससे चेहरे के गड्ढे कुछ हद तक कम हो सकता है.

चेहरे के गड्ढे भरने के लिए खानपान का ध्यान रखना भी लाभकारी साबित हो सकता है. ऐसे में विटामिन-सी से भरपूर चीजें खाएं, जैसे स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, किवी और ब्रोकली खाएं. ओमेगा-3 फैटी एसिड के लिए सालमन, अखरोट, अलसी, सोयाबीन का सेवन करें. जिंक युक्त भोजन जैसे बीन्स और अन्य जिंक से भरपूर चीजें, जो त्वचा के स्वास्थ्य के लिए जरूरी हैं. इन सबके अलावा रोजाना सही मात्रा में पानी पीना जरूरी है, क्योंकि त्वचा के लिए पानी बहुत जरूरी है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.