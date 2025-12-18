अपराजिता के फूल खाने से क्या फायदा होता है, बालों के लिए अपराजिता फूल का उपयोग कैसे करें?

Aprajita Flowers: अपराजिता का फूल न केवल अपनी सुंदरता के लिए जाना जाता है, बल्कि यह औषधीय गुणों, धार्मिक महत्व और सेहत के लिए भी बहुत लाभकारी होता है. इसे घर के लिए एक शुभ और लाभकारी पौधा माना जाता है. यह याददाश्त, मानसिक शांति, डायबिटीज कंट्रोल और तनाव कम करने में मदद करता है. इसके साथ ही यह पौधा धन-समृद्धि को आकर्षित करता है. आयुर्वेद में अपराजिता के फूल कई बीमारियों के इलाज और सौंदर्य बढ़ाने के लिए भी उपयोग किए जाते हैं. चलिए आपको बताते हैं अपराजिता के फूल खाने से क्या फायदा होता है. इसके साथ ही बालों के लिए अपराजिता के फूल का उपयोग कैसे करें?

अपराजिता के फूल खाने से क्या फायदा होता है?

अपराजिता के फूल खाने या इसकी चाय पीने से दिमाग और नसों को आराम मिलता है. यह तनाव व चिंता कम करने में असरदार है. इसके साथ ही अपराजिता से पाचन सुधरता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बढ़ती है, त्वचा और बालों के लिए फायदा मिलता है. इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो शरीर को कई फायदे पहुंचाते हैं.

बालों के लिए अपराजिता फूल का उपयोग करने के कई तरीके से किया जा सकता है. जैसे अपराजिता की चाय बनाकर बालों को धोना यानी हेयर रिंस, तेल में मिलाकर लगाना या पेस्ट बनाकर हेयर मास्क के रूप में लगाना आदि. अपराजिता में एंटीऑक्सीडेंट और केराटिन बढ़ाने वाले गुण होते हैं, जो बालों को मजबूत, चमकदार बनाने और झड़ने से रोकने में मदद करता है.

अपराजिता की चाय बनाकर पी सकते हैं. अपराजिता के सूखे फूल गर्म पानी में उबालकर, शहद और नींबू मिलाकर इसकी चाय बनाएं और पिएं. इसके फूलों और जड़ों का उपयोग काढ़ा बनाने में भी होता है. अपराजिता का सेवन ज्यादा मात्रा में न करें, दिन में 1-2 बार ही करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.