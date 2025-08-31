चेहरे पर चाहिए गुलाबी ग्लो तो आयुर्वेदिक एक्सपर्ट की बताई इस चीज को लगाकर देख लीजिए एक बार

Skin Care: त्वचा पर अलग-अलग तरह के फेस पैक्स बनाकर लगाए जाते हैं, लेकिन असली निखार उन्हीं चीजों से मिलता है जो सचमुच असरदार होती हैं. यहां भी एक ऐसे ही फेस पैक को बनाकर लगाने का तरीका दिया जा रहा है जो त्वचा को गुलाबी निखार (Pinkish Glow) देता है. इस फेस पैक को बनाने का तरीका नैचुरोपैथ डॉ. मनोज दास ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है. इस फेस पैक (Face Pack) को आप भी बनाकर आसानी से लगा सकती हैं. आयुर्वेदिक एक्सपर्ट का कहना है कि इस फेस पैक से आपके चेहरे पर कश्मीरी लोगों जैसा गुलाबी निखार नजर आने लगेगा और गाल नेचुरली गुलाबी हो जाएंगे. यहां जानिए कैसे बनाता है यह नेचुरल ब्लश देने वाला फेस पैक.

गुलाबी निखार के लिए फेस पैक | Face Pack For Pinkish Glow

हफ्ते में एक बार इस एक फेस पैक को लगाने पर चेहरे पर गुलाबी ग्लो आ सकता है. फेस पैक बनाने के लिए एक चम्मच गुड़हल के फूलों का पाउडर (Hibiscus Flower Powder) लेकर एलोवेरा जैल के साथ मिला लें. इसे चेहरे पर लगाएं और आधे घंटे बाद चेहरे को धोकर साफ कर लें. आपको चेहरे पर गुलाबी निखार तो दिखेगा ही साथ ही आप देख सकेंगे कि आपकी उम्र का अंदाजा त्वचा से नहीं लग पा रहा है. यह फेस पैक स्किन को एंटी-एजिंग गुण भी देता है. इस फेस पैक को लगाने पर स्किन प्राकृतिक रूप से चमकने लगेगी. देखने वाले भी आ-आकर पूछेंगे कहां से फेशियल करवाया है.

आयुर्वेदिक एक्सपर्ट का कहना है कि कश्मीरियों जैसी गुलाबियत पानी है तो रोजाना रात को कद्दू के बीज खाना शुरू कर दीजिए. 2 चम्मच कद्दू के बीजों को बहुत अच्छे से चबा-चबाकर खा लीजिए. कद्दू के बीजों में बहुत सारा जिंक और सेलेनियम होता है. यह गालों को गुलाबी बनाने में मदद करता है.

काली किशमिश को अपने रूटीन में शामिल करना स्किन के लिए बेहद फायदेमंद होता है. रोजाना रात को सोने से पहले 10 काली किशमिश को भिगोकर रख दें और सुबह-सुबह खाली पेट ब्रश करने के तुरंत बाद इन किशमिश को चबा-चबाकर खाना है. आपको चेहरे पर गुलाबी निखार नजर आएगा.