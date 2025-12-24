विज्ञापन

Winter Special Facepack: सर्दियों में ग्लोइंग और ब्राइट स्किन कैसे पाएं? हफ्ते में 2 बार लगाएं आयुर्वेदिक डॉक्टर का बताया हुआ फेसपेक, चमक जाएगी त्वचा

Winter Special Facepack: आज हम आपको सर्दियों के एक स्पेशल फेसपैक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके इस्तेमाल से आपकी स्किन चमक जाएगी और नेचुरल ग्लो मिलेगा. इसकी जानकारी आयुर्वेदिक डॉक्टर शोभना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है.

Winter Special Facepack: सर्दियों में ग्लोइंग और ब्राइट स्किन कैसे पाएं? हफ्ते में 2 बार लगाएं आयुर्वेदिक डॉक्टर का बताया हुआ फेसपेक, चमक जाएगी त्वचा
सर्दियों के लिए स्पेशल विंटर फेस पैक
Winter Special Facepack: हर कोई चाहता है कि उसकी स्किन ग्लो करे और खूबसूरती में चार-चांद लग जाए. लेकिन सर्दियों में ठंडी हवाओं के कारण त्वचा से नमी चली जाती है और ड्राईनेस आ जाती है. परिणामस्वरूप, इससे स्किन काफी रूखी और बेजान नजर आने लगती है. इससे छुटकारा पाने के लिए लोग बाजार में मिलने वाली क्रीम और मॉइस्चराइजर का भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन केमकल होने के कारण समस्या बढ़ने का खतरा भी बना रहता है. ऐसे में घरेलू उपचार ही काफी ज्यादा कारगर माने जाते हैं. आज हम आपको सर्दियों के एक स्पेशल फेसपैक के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके इस्तेमाल से आपकी स्किन चमक जाएगी और कई समस्याओं से भी छुटकारा मिल जाएगा. इसकी जानकारी आयुर्वेदिक डॉक्टर शोभना ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है.

घरेलू नुस्खे के लिए जरूरी सामग्री (Winter Special Face Pack Ingredients)

  • 1 चम्मच मसूर दाल
  • 1 चम्मच ओट्स
  • 8-10 केसर के धागे
  • 1 चम्मच बेसन
  • 1 चम्मच चावल का आटा
  • एक चौथाई कस्तूरी हल्दी
  • आलू का रस
  • 2 चम्मच दही
कैसे बनाएं फेस पैक? (How to make Winter Special Facepack)

डॉक्टर शोभना बताती हैं कि सर्दियों के इस विंटर स्पेशन फेस पैक को मनाना बहुत ही ज्यादा आसान है. इसके लिए पहले आप 1 चम्मच मसूर दाल के साथ 1 चम्मच ओट्स और 8-10 केसर के धागे अच्छे से पीस लें. इसके बाद इस पाउडर को एक कटोरी में निकालें और उसमें 1 चम्मच बेसन, 1 चम्मच चावल का आटा, एक चौथाई कस्तूरी हल्दी, आलू का रस और 2 चम्मच दही डाल दें. अब इन सभी सामग्री को अच्छे से मिक्स करें और आपको फेस पैक बनकर तैयार हो जाएगा. 

कैसे करें इस्तेमाल? (How to Use Winter Special Face pack)

इस फेस पैक को अपने चेहरे पर अच्छे से स्क्रब करते हुए लगाएं और 20 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद अपने चेहरे को धो लें. इससे स्किन एक्सफोलिएट होकर ब्राइट और ग्लोइंग बन जाती है. साथ ही त्वचा की टैनिंग हटाने और मॉइस्चराइज रखने में भी यह फेस पैक काफी ज्यादा मददगार साबित होता है. इसको हफ्ते में 2 बार लगाया जा सकता है. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

