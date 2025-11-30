विज्ञापन

सर्दी में वजन बढ़ाने के लिए क्या खाएं? सबसे ज्यादा वजन क्या खाने से बढ़ता है, जान‍िए यहां पर

How to Gain Weight in Winters: अगर आप सर्दियों में अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको अपनी डाइट में कुछ बदलाव करना होगा. आज हम आपको कुछ ऐसे फूड कॉम्बिनेशन्स बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से सर्दियों में आपका वजन बढ़ सकता है.

सर्दी में वजन कैसे बढ़ाएं
How to Gain Weight in Winters: कुछ लोग कितना भी खा लें, वो पहले जैसे ही रहते हैं, न तो उनका वजन बढ़ता है और न ही उनके चेहरे पर रौनक आती है. वहीं, कई लोगों के लिए वेट गेन करना इतना मुश्किल हो जाता है जितना कुछ लोगों के लिए वेट लॉस करना. वजन बढ़ाने के लिए लोग तमाम प्रयास भी करते हैं लेकिन इसके बावजूद भी कुछ खास फायदा देखने को नहीं मिलता है. इसके अलावा कई लोग अपनी डाइट में डबल खाना भी शुरू कर देते हैं और तब भी फायदा नहीं होता है. अगर आप भी इस सर्दी वजन बढ़ाने का विचार कर रहे हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि सर्दी में वजन बढ़ाने के लिए क्या खाना चाहिए. ये जानकारी आयुर्वेदिक और यूनानी मेडिसिन एक्सपर्ट डॉक्टर सलीम जैदी ने अपने यूट्यूब चैनल पर वीडियो शेयर कर दी है. चलिए जानते हैं सर्दी के मौसम में वजन कैसे बढ़ाएं.

वजन बढ़ाने के ल‍िए क्‍या खाएं?

बनाना मिल्कशेक और पीनट बटर

डॉक्टर सलीम बताते हैं कि केला, दूध, पीनट बटर और शहद या खजूर का गूदा मिलाकर एक मिल्कशेक बनाकर पीने से हेल्दी वेट गेन होता है. दरअसल, केले में नेचुरल शुगर होते हैं जो शरीर को क्विक एनर्जी देने का काम करते हैं. वहीं, दूध से प्रोटीन और फैट्स मिलता है जो मसल्स को एनर्जी देते हैं. ये पूरा कॉम्बिनेशन शरीर में हेल्दी कैलोरीज को बूस्ट देता है और नेचुरली वजन बढ़ाने में मदद करता है. 

पनीर और रोटी घी के साथ

डॉक्टर सलीम बताते हैं कि पनीर में हाई प्रोटीन और हेल्दी फैट्स होते हैं जो मसल्स को बिल्ड करने में मदद करते हैं. वहीं, घी वाली रोटी में कार्बोहाइड्रेट, हेल्दी फैट्स होते हैं जो वेट गेन करने में मददगार होते हैं. वजन बढ़ाने के लिए पनीर भुर्जी के साथ घी वाली रोटी खा सकते हैं. इससे आपकी बॉडी को हेल्दी कैलोरीज मिलेंगी जो वजन बढ़ाने में मदद करेंगी.

सर्दी के मौसम में वजन कैसे बढ़ाएं?

सर्दी के मौसम वेट गेन के लिए ड्राई फ्रूट्स के साथ गर्म दूध पीना बहुत फायदेमंद माना जाता है. बादाम, काजू, अखरोट, किशमिश, मुनक्का और खजूर जैसे ड्राई फ्रूट्स में फाइबर, हेल्दी फैट्स होते हैं. वहीं, दूध में प्रोटीन और फैट होता है जो वेट गेन में मददगार होता है. ज्यादा फायदा पाने के लिए आप ड्राई फ्रूट्स को भिगोकर और छिलकर खा सकते हैं. 

सबसे जल्दी वजन क्या खाने से बढ़ता है?

सबसे जल्दी वजन बढ़ाने के लिए डाइट में हाई कैलोरीज वाले फूड शामिल करने चाहिए. वेट गेन करने के लिए आप एवोकाडो, नट्स, सीड्स, मछली जैसे खाद्य पदार्थों का सेवन कर सकते हैं. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

