गीले बालों को बिना हेयर ड्रायर के कैसे सुखाएं? बस तौलिये से ही इन 3 तरह से सूख जाएंगे हेयर

Handmade Hair Dry: सर्दियों के मौसम में बालों को सुखाना बहुत ही चुनौती भरा हो जाता है, क्योंकि सर्दियों में धूप नहीं निकलती और गीले बालों को सुखाना बहुत मुश्किल हो जाता है. हालांकि, आजकल के समय में हर कोई बालों को सुखाने के लिए अपने घर में हेयर ड्रायर रखता है, लेकिन जिनके पास हेयर ड्रायर नहीं हो, तो उनके के लिए बाल सुखाना आसान काम नहीं है, क्योंकि आजकल भागदौड़ भरी लाइफ में ऑफिस जाना या फिर कहीं जाने की जल्‍दी होती है और बाल धोना भी जरूरी होता है. ऐसे में आप तौलिये के साथ इन तरीकों से बालों को जल्‍दी सुखा सकते हैं.

दरअसल, गीले बालों को बिना हेयर ड्रायर के सुखाना एक ऐसी समस्या है, जिसका सामना कई लोग करते हैं, लेकिन आप गीले बालों को बिना हेयर ड्रायर के भी सुखा सकते हैं, इसके लिए बस तौलिये से ही इन 3 तरह की टिप्स को फॉलो करें.

तौलिये से बालों को दबाकर

गीले बालों जल्दी सुखाने के लिए तौलिये से दबाकर रख सकते हैं. तौलिये को बालों पर रखें और हल्के से दबाएं. इससे बालों का ज्यादातर पानी निकल जाएगा. ऐसा करने से आप गीले बालों को जल्दी से सुखा सकते हैं और इसके लिए हेयर ड्रायर की जरूरत भी नहीं होगी.

गीले बालों को सुखाने के लिए तौलिये से 10-15 मिनट के लिए रोल करके छोड़ दें. इससे बालों का पानी निकल जाएगा और बाल सूख जाएंगे. बालों को तौलिये रोल करने के बाद अपने बाकी के काम भी कर सकते हैं और आपके गीले बाल बिना हेयर ड्रायर के सुख जाते है.

बालों को जल्दी सुखाने के लिए आप माइक्रोफाइबर तौलिये का इस्तेमाल करें. इसके इस्तेमाल से गीले बाल जल्दी सूख जाएंगे, क्योंकि ये पानी जल्दी सोख लेता है. इस तरीके से आप गीले बालों को जल्दी से सुखा सकते हैं.

