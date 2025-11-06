सदाबहार के फूलों का कमाल, रॉकेट की स्पीड से बढ़ेंगे बाल, बस इस तरह करें इस्तेमाल

Sadabahar Flowers For Hair Growth: सदाबहार एक ऐसा फूल है जो साल भर खिलता है, इसलिए इसे सदाबहार कहा जाता है. यह गुलाबी, बैंगनी और सफेद जैसे कई रंगों में पाया जाता है. इसे आसानी से उगाया जा सकता है, क्योंकि सदाबहार को ज्यादा देखभाल की जरूरत नहीं होती. एक खूबसूरत फूल होने के अलावा, सदाबहार कई शक्तिशाली प्राकृतिक मिश्रण से भरपूर है, जो बालों के विकास को बढ़ावा दे सकते हैं, जड़ों को मजबूत बना सकते हैं और बेजान बालों में चमक ला सकते हैं. सदाबहार के फूलों का इन 3 तरीकों से इस्तेमाल करने से ये रॉकेट की स्पीड से बालों को बढ़ाएगा. चलिए आपको बताते हैं बालों को लंबा और घना करने करने के लिए सदाबहार के फायदे.

यह भी पढ़ें:- पानी चुपचाप कैसे बालों को नुकसान पहुंचा रहा है? डॉक्टर ने बताया मुलायम और मजबूत बनाने के लिए करें ये 3 काम

सदाबहार के फायदे

सदाबहार घरों में आम तौर पर देखा जाता है, लेकिन इसके आयुर्वेदिक और पारंपरिक सौंदर्य उपयोगों पर कम ही चर्चा होती है. इस पौधे में एल्कलॉइड और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, जो खोपड़ी में ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाते हैं और बालों के रोम छिद्रों को मजबूत बनाते हैं. त्वचा पर लगाने पर यह खोपड़ी के ऊतकों की मरम्मत करने, बालों का झड़ना कम करने और रोमछिद्रों से नए बालों के विकास में मदद करता है.

पेरीविंकल यानी सदाबहार में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट बालों के रोमों में ब्लड फ्लो को बेहतर बनाने में मदद करते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि आपके सिर की त्वचा को अधिक पोषक तत्व और ऑक्सीजन मिले, जो स्वस्थ बालों के विकास के लिए आवश्यक हैं. यह जड़ों को मजबूत करते हैं और बालों का टूटना कम करते हैं.

सदाबहार में जीवाणुरोधी और शीतलन गुण होते हैं, जो खुजली वाली खोपड़ी को शांत करते हैं और रूसी को कंट्रोल करते हैं. इसके अलावा सदाबहार युक्त तेल या पानी का नियमित उपयोग बालों को बिना किसी रासायनिक अवशेष के रेशमी, चमकदार बनाता है.

मुट्ठी भर ताजे सदाबहार फूल और पत्ते

1 कप नारियल तेल या अरंडी का तेल

1 छोटा चम्मच मेथी दाना

फूलों और पत्तियों को पीसकर पेस्ट बना लें. एक कड़ाही में नारियल का तेल गरम करें और उसमें पिसा हुआ सदाबहार और मेथी के दाने डालें. धीमी आंच पर 10-15 मिनट तक या तेल का रंग हल्का हरा होने तक पकने दें. इसके बाद ठंडा होने दें और छान लें.

इस गर्म तेल से अपने स्कैल्प और बालों की पूरी लंबाई पर 10-15 मिनट तक मालिश करें. इसे रात भर लगा रहने दें और अगली सुबह किसी हल्के, हर्बल शैम्पू से धो लें. 3-4 हफ्तों में दिखने वाले नतीजों के लिए हफ्ते में दो बार इस्तेमाल करें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.