घर पर नेल एक्सटेंशन कैसे हटाएं? जानें कैसे आसानी से साफ हो जाएगी Gel Nail Polish

What is the safest way to remove extensions: आप चाहें, तो कुछ आसान तरीके अपनाकर घर पर भी नेल एक्सटेंशन या जेल नेल पेंट रीमूव कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे-

घर पर नेल एक्सटेंशन कैसे हटाएं?

What is the safest way to remove extensions: आजकल नेल एक्सटेंशन और जेल नेल पॉलिश का ट्रेंड काफी बढ़ गया है. ये आपके नाखूनों को खूबसूरत लुक देते हैं, जिससे आपके हाथों की खूबसूरती भी चार गुना बढ़ जाती है. लेकिन पुराने होने पर इन्हें रीमूव कराने के लिए भी आपको सैलून जाना पड़ता है, साथ ही इसके लिए अच्छा चार्ज भी देना पड़ता है. वहीं, कई बार सैलून जाना संभव भी नहीं हो पाता है. ऐसे में आप चाहें, तो कुछ आसान तरीके अपनाकर घर पर भी नेल एक्सटेंशन रीमूव कर सकते हैं. आइए जानते हैं कैसे- 

घर पर नेल एक्सटेंशन हटाने का आसान तरीका

सबसे पहले नाखूनों पर लगे किसी भी स्टोन, क्रिस्टल या डिजाइन को नेल कटर या प्लायर की मदद से हटा लें. इसके बाद अगर एक्सटेंशन बहुत लंबे हैं तो उनकी लंबाई थोड़ा काट लें. अब, एक बर्तन में गुनगुना पानी लें और उसमें अपने नाखून 15 से 20 मिनट तक भिगोकर रखें. इससे एक्सटेंशन थोड़े ढीले हो जाते हैं. अगर इस तरीके से एक्सटेंशन आसानी से नहीं निकल रहे हैं, तो 100% एसीटोन का इस्तेमाल करें. 

  • सबसे पहले नेल बफर से जेल पॉलिश की ऊपरी परत को हल्का सा रफ कर लें. इससे एसीटोन जल्दी असर करता है. 
  • अब, एक कटोरी में एसीटोन डालें और नाखूनों को 5 मिनट तक उसमें डुबोकर रखें. 
  • इसके बाद मेटल या वुडन नेल पुशर से क्यूटिकल से किनारे की तरफ धीरे-धीरे पॉलिश और एक्सटेंशन हटाएं. 
  • जरूरत पड़े तो यही प्रक्रिया दोबारा दोहराएं. जल्दबाजी न करें, वरना नेचुरल नाखून खराब हो सकते हैं.
  • एक्सटेंशन हटाने के बाद बफर से बचे हुए छोटे टुकड़े साफ कर लें और नाखूनों के किनारों को शेप दे दें. 
  • आखिर में क्यूटिकल ऑयल या नारियल तेल लगाकर अच्छे से मसाज करें, क्योंकि एसीटोन नाखूनों को रूखा बना देता है.
जेल नेल पॉलिश कैसे साफ करें?

अगर आपने सिर्फ जेल नेल पॉलिश लगाई है और एक्सटेंशन नहीं हैं, तो उसे हटाने के लिए भी एक आसान घरेलू तरीका है. इसके लिए आपको एसीटोन की जरूरत नहीं पड़ेगी. 

  • सबसे पहले एक जोड़ी ग्लव्स लें और उनके अंदर अच्छी मात्रा में नारियल तेल डालें. 
  • अब इन्हें पहनकर 20 से 25 मिनट तक छोड़ दें.
  • तेल की गर्माहट से जेल नेल पॉलिश नरम हो जाती है. 
  • इसके बाद नेल पुशर की मदद से धीरे-धीरे पॉलिश को हटाएं. 
  • इस तरीके से जेल पॉलिश आसानी से निकल जाती है और नाखूनों को नुकसान भी नहीं होता है.
  • कभी भी नेल एक्सटेंशन या जेल पॉलिश को जबरदस्ती न खींचें.
  • प्रोसेस के बाद नाखूनों को अच्छे से मॉइस्चराइज करें.
  • हफ्ते-दो हफ्ते तक नाखूनों को ब्रेक दें ताकि वे हेल्दी रहें.

इन आसान तरीकों को अपनाकर आप घर पर ही सुरक्षित तरीके से नेल एक्सटेंशन और जेल नेल पॉलिश हटा सकती हैं, वो भी बिना किसी नुकसान के.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.
 

