ठंड में कपड़े कैसे सुखाएं? कपड़े जल्दी सुखाने का क्या तरीका है, जानिए यहां

Sardi Mein Kapde Sukhane ka Aasan Tarika: सर्दियों का मौसम जितना ज्यादा सुहावना होता है उतनी ही परेशानियां ये अपने साथ लेकर आता है. इस समय अधिकतर लोगों की खासतौर से महिलाओं की ये शिकायत रहती है कि ठंड में कपड़े कैसे सुखाएं. दरअसल, ज्यादा धूप न होने के कारण कपड़ों का जल्दी सूखना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है. ऐसे में कई बार कपड़े बहुत दिनों तक गीले रहते हैं और उनमें बदबू आने लगती है. अगर आप भी इसी समस्या से परेशान हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. आज हम आपके लिए कुछ ऐसे आसान घरेलू हैक्स लेकर आए हैं जिनकी मदद से आप सर्दियों में जल्दी से कपड़े सुखा सकते हैं. आइए जानते हैं...

1. सही जगह है जरूरी

कपड़ों को सुखाने के लिए सही जगह को चुनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है. आप कपड़ों को ऐसी जगह पर सुखाएं जहां हवा को फ्लो काफी अच्छा हो. घर में आप दरवाजे या खिड़की के पास कपड़े सुखा सकते हैं, क्योंकि यहां हवा बहुत ही अच्छी आती है.

अगर कपड़े बहुत कम गीले हैं तो आप आयरन की मदद ले सकते हैं. कपड़ों पर प्रेस करने से नमी निकल जाती है और कपड़े जल्दी सूख जाते हैं. ध्यान रहे कि कपड़े ज्यादा गीले न हो इससे कपड़े और आयरन दोनों खराब हो सकते हैं.

कपड़ों को सुखाने के लिए आप रस्सी की जगह हैंगर का इस्तेमाल कर सकते हैं. दरअसल, हैंगर में टांगने से कपड़ों को हवा सही से लगती है और जल्दी सूख जाते हैं. ध्यान रहे कि आप हैंगरों को पास-पास न टांगे वरना हवा सही से नहीं लगेगी.

सर्दियों में अधिकतर घरों में हीटर और ब्लोअर का इस्तेमाल किया जाता है. कपड़ों को सुखाने के लिए भी ये इलेक्ट्रॉनिक सामान काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकते हैं. इसके लिए आप पहले कपड़ों को हैंगर या रॉड पर टांग दें और फिर कमरे में हीटर या ब्लोअर को ऑन कर दें. इससे कपड़े बहुत ही जल्दी सूख सकते हैं. ध्यान रहे कि आप कपड़ों और हीटर के बीच उचित दूरी रखें वरना कपड़े जल भी सकते हैं.

अगर आपके घर में वॉशिंग मशीन है तो कपड़ों को सुखाने के लिए आप इसके ड्रायर का इस्तेमाल कर सकते हैं. कपड़े जल्दी सुखाने के लिए ये तरीका बहुत ही ज्यादा प्रभावी माना जाता है.

Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.

