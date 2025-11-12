विज्ञापन

प्रदूषण में स्किन का कैसे रखें ख्याल? डर्मेटोलॉजिस्ट ने बताया पूरे दिन का रुटीन और सही डाइट, आज ही कर लें फॉलो

Skincare Tips in Pollution: खराब हवा का सबसे ज्यादा असर हमारी स्किन पर पड़ता है. इसके चलते पॉल्यूशन में स्किनकेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. आज हम एक स्किनकेयर रुटीन बताने जा रहे हैं जो एयर पॉल्यूशन के दौरान सभी को जरूर फॉलो करना चाहिए.

Freepik

Pollution Skincare Tips: सर्दी के साथ बढ़ते पॉल्यूशन के कारण लोगों का बाहर निकलना ही काफी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है. दिन-प्रतिदिन लगातार हवा की गुणवत्ता खराब हो रही है जिसकी वजह से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. खराब हवा का सबसे ज्यादा असर हमारी स्किन पर पड़ता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि त्वचा ही सीधा प्रदूषित हवा के संपर्क में आती है. इसके चलते पॉल्यूशन में स्किनकेयर करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. आज हम एक स्किनकेयर रुटीन बताने जा रहे हैं जो एयर पॉल्यूशन के दौरान सभी को जरूर फॉलो करना चाहिए. यह जानकारी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर युगल राजपूत ने NDTV से बातचीत के दौरान दी है. उन्होंने यह भी बताया है कि स्किन को हेल्दी बनाए रखने के लिए डाइट में क्या-क्या शामिल करना चाहिए.

पॉल्यूशन के दौरान फॉलो करें ये स्किन केयर रुटीन

  • फेस वॉश

डॉक्टर युगल बताते हैं कि प्रदूषण के दौरान रोजाना 2 बार अच्छे से फेसवॉश जरूर करना चाहिए. इसके लिए आप माइल्ड क्लींजर का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके अलावा अगर आपकी स्किन ज्यादा सेंसिटिव है तो आप बार-बार मुंह धो सकते हैं. 

  • मॉस्चराइजर है जरूरी

फेसवॉश के बाद स्किन पर मॉस्चराइजर लगाना बिल्कुल भी न भूलें. इससे त्वचा में नमी बनी रहती है और ड्राइनेस होने का खतरा काफी कम हो जाता है. 

  • सनस्क्रीन

अपने चेहरे को सूरज और इलेक्ट्रोनिक डिवाइस से निकलने वाली हानिकारक किरणों से बचाने के लिए सनस्क्रीन लगाना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. ध्यान रहे कि आप ऐसी सनस्क्रीन न लगाएं जो स्किन को ड्राई करती है. आप सनस्क्रीन लोशन और मॉस्चराइजर जेल बेस्ड सनस्क्रीन लगा सकते हैं. 

  • स्क्रब करें

शाम के समय आप अपनी स्किन पर हल्के हाथों से स्क्रब कर सकते हैं. इसके लिए पहले आप अपनी स्किन की सेसिटिविटी को जरूर पहचान लें. 

  • रात में लगाएं सिरम

रात को सोने से पहले आप अपनी स्किन पर सिरम लगा सकते हैं. ये स्किन की डेड सेल्स को रिपेयर करने का काम करता है. साथ ही इससे त्वचा पर निखार भी आता है. 

डाइट में क्या-क्या करें शामिल?

प्रदूषण के दौरान स्किन के साथ-साथ बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए अच्छी और हेल्दी डाइट लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. ऐसे में आप विटामिन सी, ए, ई से भरपूर फलों को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं. इसके अलावा आप ड्राई फ्रूट्स का भी सेवन कर सकते हैं. साथ ही इस दौरान रेगुलर चाय से ज्यादा आप मसाला चाय पी सकते हैं. सब्जियों में आप हरी सब्जी और टमाटर नियमित रूप से खा सकते हैं. 

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.
 

