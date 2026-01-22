सर्दियों में बिना पानी के करनी है घर की सफाई? ये हैं 4 आसान ट्रिक, नहीं करनी पड़ेगी ज्यादा मेहनत

House Moping Tips: घर की नियमित सफाई करना बेहद जरूरी होता है, लेकिन सर्दियों में यह काम अक्सर मुश्किल लगने लगता है. ठंडे पानी से हाथ डालने का मन नहीं करता और बार‑बार पोछा या धुलाई करना भी भारी लगता है. ऐसे में कई बार पोछे के कारण फर्श गीला हो जाता है, जिससे कमरा भी काफी ज्यादा ठंडा महसूस होने लगता है. ऐसे में बिना पानी के घर की सफाई करना ही बहुत ज्यादा आसान लगता है. इसी के चलते आज हम आपको ऐसी 4 ट्रिक्स बताने जा रहे हैं जिनकी मदद से बिना पानी का इस्तेमाल किए घर की सफाई कर सकते हैं. दिलचस्प बात यह है कि इसमें आपको ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी.

1. वैक्यूम क्लीनर का करें इस्तेमाल

बिना पानी के घर की सफाई करने के लिए आप वैक्यूम क्लीनर का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे घर की डीप क्लीनिंग काफी आसानी से हो जाती है. दरअसल, यह कोनों और दरारों में छिपी हुई गंदगी को आसानी से खींच लेता है जिससे झाड़ू या कपड़े से छूट जाने वाली धूल भी साफ हो जाती है. इसके अलावा वैक्यूम क्लीनर की मदद से आप सोफे, कारपेट, परदे, गद्दे और फर्नीचर की सतह से भी धूल हटा सकते हैं.

अगर आपके घर में वैक्यूम क्लीनर नहीं है तो आप माइक्रोफाइबर कपड़े का इस्तेमाल कर सकते हैं. यह बहुत ही ज्यादा हल्का और मुलायम होता है जिससे सफाई काफी ज्यादा आसान हो जाती है. इसकी मदद से आप धूल, मिट्टी समेत छोटी-छोटी गंदगी आसानी से हटा सकते हैं. खास बात यह है कि मुलायम होने की वजह से इससे सतह पर किसी तरह के निशान भी नहीं पड़ते हैं.

कार्पेट को साफ करना सबसे ज्यादा मुश्किल भरा काम लगता है. साथ ही इसे रोजाना पानी से धोना भी आसान नहीं होता है. ऐसे में आप इसकी सफाई के लिए बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप पूरे कार्पेट पर बेकिंग सोडा छिड़क दें और फिर 20 मिनट बाद वैक्यूम क्लीनर की मदद से साफ कर दें.

फर्श को बिना पानी के साफ करने के लिए आप स्प्रे वाले मोप का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसमें सफाई के लिए क्लीनिंग लिक्विड डाला जाता है, जिससे हल्का-सा स्प्रे करते ही गंदगी ढीली पड़ जाती है और मोप उसे आसानी से साफ कर देता है. यह तरीका फर्श को जल्दी सूखने में भी मदद करता है और घर में बदबू या नमी भी नहीं रहती है.

