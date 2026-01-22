किचन में रखे स्टील-प्लास्टिक के डिब्बे हो गए पीले और चिपचिपे? आज ही अपनाएं ये 3 आसान ट्रिक, मिनटों में आ जाएगी नई जैसी चमक

Kitchen Ke Dibbe Ko Kaise Saaf Karen: किचन में दाल, मसाले और अन्य सामान रखने के लिए प्लास्टिक और स्टील के डिब्बे बेहद उपयोगी होते हैं. जब ये डिब्बे नए होते हैं, तो किचन की रौनक बढ़ा देते हैं. लेकिन समय के साथ इन पर गंदगी जमने लगती है और ये पीले-चिपचिपे दिखाई देने लगते हैं, जिससे इनका लुक खराब हो जाता है. ऐसे में इनकी नियमित सफाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है. कई लोग साफ तो करते हैं लेकिन फिर भी इनमें नई जैसी चमक वापस नहीं आ पाती है. ऐसे में कुछ घरेलू उपाय ही बेहद कारगर साबित हो सकते हैं. इसी के चलते आज हम आपको 3 आसान ट्रिक्स बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप पीले और चिपचिपे डिब्बों को आसानी से साफ कर सकेंगे. इन उपायों से न सिर्फ सफाई में कम समय लगेगा बल्कि डिब्बों की पुरानी चमक भी लौट आएगी. आइए जानते हैं...

1. बेकिंग सोडा

पीले और चिपचिपे डिब्बों को साफ करने के लिए आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप एक कटोरी में पानी और बेकिंग सोडा डालकर, एक पेस्ट तैयार कर लें. अब इस पेस्ट को स्टील और प्लास्टिक के गंदे डिब्बों पर लगाएं. फिर स्क्रबर की मदद से अच्छी तरह से रगड़ें. इससे गंदगी की परत और चिपचिपापन आसानी से हट जाएगा. आखिरी में साफ पानी से डिब्बों को धो दें और कपड़े से पोंछ दें. इससे पुरानी चमक वापस लौट आएगी.

किचन में रखे डिब्बों को चमकाने के लिए आप गर्म पानी और नींबू का रस भी प्रयोग कर सकते हैं. इसके लिए आप एक कटोरी में गर्म पानी लें और उसमें नींबू का रस मिलाकर एक घोल तैयार कर लें. अब स्क्रबर की मदद से इस घोल को डिब्बे पर लगाएं और स्क्रब करें. दरअसल, नींबू में मौजूद एसिड और गर्म पानी गंदगी की परत को फूलाने में मदद करते हैं जिससे सफाई आसान हो जाती है. अंत में साफ पानी से डिब्बों को अच्छे से धो दें और कपड़े से पोंछ लें.

आप सिरके की मदद से भी किचन में रखे डिब्बों को साफ कर सकते हैं. इसके लिए आप पानी में सिरका मिलाकर एक घोल तैयार कर लें. अब इसकी मदद से डिब्बों को साफ करें. इससे पीलापन आसानी से साफ हो जाएगा, साथ ही गंदगी भी हट जाएगी. आखिरी में पानी से अच्छे से धो लें. इससे डिब्बों की नई जैसी चमक मिनटों में वापस लौट आएगी.

