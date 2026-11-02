पंखे की सफाई में नहीं फैलेगी धूल और गंदगी, बस अपनाएं पुराने तकिए के कवर का ये आसान जुगाड़

दीवाली की सफाई में घर का कोना-कोना चमकाने की तैयारी होती है. फर्श, खिड़कियां, पर्दे और फर्नीचर तो साफ हो जाते हैं लेकिन छत पर लगे पंखे अक्सर छूट जाते हैं. पंखे के ब्लेड पर जमी धूल देखने में भले कम लगे, लेकिन पंखा चलने पर यह धूल कमरे में फैल सकती है. ऐसे में दीवाली से पहले पंखे की सफाई करना भी जरूरी है. अच्छी बात यह है कि इसके लिए पंखे को खोलने की जरूरत नहीं है. घर में रखा पुराना तकिए का कवर यानी पिलोकेस इस काम को आसान बना सकता है.

पुराने पिलोकेस से साफ करें पंखे के ब्लेड

सबसे पहले पंखे का स्विच बंद करें और ब्लेड पूरी तरह रुकने दें. सफाई के लिए मजबूत सीढ़ी का इस्तेमाल करें और संभव हो तो किसी की मदद लें. अब पिलोोकेस को एक ब्लेड पर चढ़ाएं और धीरे-धीरे बाहर की ओर खींचें. इससे ब्लेड पर जमी धूल कवर के अंदर जमा हो सकती है. इसी तरह बााकी ब्लेड भी साफ करें. आखिर में पिलोकेस को बाहर ले जाकर उल्टा करें और धूल कूड़ेेदान में डाल दें. इससे फर्श और फर्नीचर पर धूल गिरने की संभावना कम हो सकती है.

ब्लेड पर चिकनाई हो तो ऐसे करें सफाई

रसोई के आसपास लगे पंखों पर धूल के साथ चिकनाई भी जम सकती है. ऐसे में पहले सूखी धूल हटाएं. फिर हल्के गीले कपड़े पर थोड़ा सामान्य क्लीनर लगाकर ब्लेड को धीरेे-धीरे पोंछें. क्लीनर सीधे पंखे पर स्प्रे न करें, क्योंकि लिक्विड इलेक्ट्रिकल हििस्सों तक पहुंच सकता है. सफाई के बाद ब्लेड को पूरी तरह सूखने दें.

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सफाई करते समय न करें ये गलतियां

पंखे की सफाई के दौरान बहुत ज्यादा पानी इस्तेमाल न करें और ब्लेड पर जोर से न रगड़ें. ज्यादा दबाव से ब्लेड मुड़ सकते हैं या उनका बैलेंस बिगड़ सकता है. सफााई के लिए पंखे पर चढ़ने के बजाय सुरक्षित सीढ़ीी का इस्तेमाल करें. पंखा पूरी तरह सूखने के बाद ही उसे दोबारा चलाएं.

पंखे की सफाई कितनी बार करनी चाहिए?

पंखे पर धूल नजर आने लगे तो सफाई कर दें. आम तौर पर महीने में एक बार सफाई करने से धूल ज्यादा जमा नहीं होतीी. जिन घरों में खिड़कियां ज्यादा खुलती हैं, पालतू जानवर हैं या आसपास निर्माण कार्य चल रहा है वहां धूल जल्दी जम सकती है. ऐसे में जरूरत के मुताबिक सफाईई करें. अगर सफाई के बाद भी पंखा हिलता है आवाज करता है या कम हवा देता है तो इसकी वजह धूल के अलावा कोई तकनीकी समस्याा भी हो सकती है. ऐसे में पंखे की फिटिंग या मोटर की जांच किसी योग्य तकनीीशियन से कराएं.

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