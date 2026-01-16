सर्दियों में अपने ऊनी कपड़ों की देखभाल कैसे करें? ये हैं 5 प्रैक्टिकल टिप्स, सालों तक रखेंगे गर्म

Take Care of Woolen Clothes in Winters: जैसे ही सर्दियां आती हैं, ऊनी कपड़े हमारी पहली जरूरत बन जाते हैं. स्वेटर, जैकेट, शॉल और मफलर हमें ठंड से बचाते हैं, लेकिन जितने अहम ये कपड़े हैं, उतनी ही जरूरी इनकी सही देखभाल भी है. ऊन एक नाजुक प्राकृतिक फाइबर है और गलत तरीकों से धोने या स्टोर करने पर आसानी से अपनी शेप, नरमी और मजबूती खो देता है. कई लोग अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं, जिनसे उनके पसंदीदा ऊनी कपड़े खराब होने लगते हैं. ऐसे में सर्दियों में यह जानना बेहद जरूरी है कि ऊनी कपड़ों की देखभाल कैसे की जाए, ताकि वह सालों तक अच्छे दिखें और गर्म रखें.

कम धोना ही सही तरीका

सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ऊनी कपड़े कॉटन जैसे बार‑बार धोने की जरूरत नहीं रखते. ऊन में प्राकृतिक रूप से लैनोलिन होता है, जो गंदगी और बदबू को दूर रखता है. बार‑बार धोने से लैनोलिन की यह सुरक्षा परत उतर जाती है. इसलिए हर बार पहनने के बाद इसे बस थोड़ी देर हवा में टांग कर रखें, सीधी धूप से दूर रखें और तभी धोएं जब कपड़ा दिखने में गंदा हो.

सिर्फ ठंडे पानी से धोएं

यह नियम ऊनी कपड़ों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है. गर्म पानी ऊन का सबसे बड़ा दुश्मन है. गर्म पानी कपड़ों को शिंक कर देता है, जो वापस ठीक नहीं होता. इसलिए हमेशा ठंडे पानी का उपयोग करें. मशीन में धोना हो तो “Wool” या “Delicate” सेटिंग चुनें.

ऊनी कपड़ों को सामान्य, कठोर डिटर्जेंट से कभी नहीं धोना चाहिए. इसके बजाय माइल्ड वूल डिटर्जेंट का इस्तेमाल करें. फैब्रिक सॉफ्टनर का उपयोग बिल्कुल न करें, क्योंकि यह फाइबर को कमजोर कर सकता है. ये हल्के क्लींजर धागों को नुकसान पहुंचाए बिना साफ करते हैं.

बहुत नाजुक ऊनी कपड़ों के लिए हाथ से धोना सबसे अच्छा माना जाता है. पहले ठंडे पानी में कुछ मिनट भिगोएं, फिर हल्के हाथों से धोएं और साबुन का झाग पूरी तरह निकालें.

