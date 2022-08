Secret of happiness : इन आदतों में सुधार लाकर रह सकते हैं हमेशा खुश, ये रहे हैप्पीनेस सीक्रेट

Secret of life : एक अच्छी नींद लेना बहुत जरूरी होता है खुश रहने के लिए.

खास बातें खुश रहने के लिए वर्कआउट बहुत जरूरी है.

भगवान का शुक्रगुजार हों.

दूसरों की हमेशा तारीफ करें.

How to become happy : खुश रहना सबसे बड़ी कला है. विपरीत परिस्थिति में भी जो व्यक्ति अपने आपको खुश और सकारात्मक रखता है समझो उसने जीवन की आधी मुश्किल खुद ही कम कर ली है. लेकिन ऐसा बहुत कम लोग ही कर पाते हैं. आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो लोग हंसी मजाक और करते रहते हैं लोग उनके इर्द-गिर्द ज्यादा रहते हैं. क्योंकि उन्हें पॉजीटीविटी (secret of life) मिलती है. यहां पर हम आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रहे हैं जिसको अपने अंदर सुधारकर हमेशा खुशहाल रह सकते हैं.