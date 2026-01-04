कैसे छुड़ाएं छोटे बच्चों की ब्रेस्टफीडिंग की आदत? Gynecologist ने बताया क्या है सही तरीका

How to wean your baby from breastfeeding: एक बच्चे को स्तनपान छुड़ाना केवल उसकी डाइट बदलना नहीं है, बल्कि यह उसके विकास का एक बड़ा पड़ाव है. छोटे बच्चे के स्वास्थ्य के लिए मां का दूध अमृत समान होता है, लेकिन एक उम्र के बाद बच्चे को ठोस आहार की आदत डालना और ब्रेस्टफीडिंग कम करना भी उतना ही जरूरी माना जाता है. कई बार बच्चे की मां अचानक दूध छुड़ाने की कोशिश करती हैं जो कि सबसे बड़ी गलती हो सकती है. इससे बच्चा चिड़चिड़ा हो सकता है और खुद को कमजोर भी महसूस कर सकता है. ऐसे में अगर आप भी अपने बच्चे की ब्रेस्टफीडिंग छुड़वाना चाहती हैं तो ये खबर आपके लिए ही है. आज हम आपको इसके लिए आसान तरीका बताने जा रहे हैं, जिसकी मदद से बच्चा खुद धीर-धीरे स्तनपान छोड़ देगा. इसकी जानकारी सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर शेफाली दाधीच ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है.

आसानी से नहीं छूटेगी स्तनपान की आदत

डॉ. शेफाली बताती हैं कि बच्चों को ब्रेस्टफीड करवाने की आदत जितनी मुश्किल से डाली जाती है, उतनी ही मुश्किल से यह आदत छुड़ाई जाती है. इसका कारण यह है कि ब्रेस्टफीड से बच्चे को सिर्फ दूध ही नहीं मिलता, बल्कि मां का प्यार, सुरक्षा और भावनात्मक जुड़ाव भी मिलता है. यही वजह है कि बच्चे इस आदत को छोड़ने में समय लेते हैं.

कई माताएं स्तनपान छुड़ाने के लिए नेल पेंट, नमक, करेले का जूस, नीम के पत्ते जैसी कड़वी चीजों का इस्तेमाल करती हैं, जो कि एक गलती हो सकती है. ऐसा करने से स्तनपान बच्चों का नहीं छुटता है.

डॉ. शेफाली बताती हैं कि कई माता-पिता ब्रेस्टफीडिंग छुड़ाने के लिए बच्चों को अलग सुलाने की कोशिश करते हैं और सोचते हैं कि यह आदत एक ही दिन में छूट जाएगी. लेकिन यह तरीका गलत है, क्योंकि इससे बच्चा और ज्यादा चिड़चिड़ा और असहज हो सकता है.

गायनेकोलॉजिस्ट के अनुसार बच्चे की ब्रेस्टफीडिंग की आदत छुड़ाने के लिए आप अपनी फैमिली और हसबैंड का सपोर्ट लें. आप बच्चे को धीरे-धीरे अलग सुलाना शुरू करें. इसके लिए आप पहले कुछ घंटों के लिए बच्चे को अपने से अलग सुलाएं, जिससे उसे आपकी आदत छूट जाए. डॉक्टर बताती हैं कि कई बार बच्चा आदत की वजह से ब्रेस्टफीड करता है, दूध के कारण नहीं. इस कारण बच्चे की आदत छुड़ाना बहुत जरूरी होता है.

डॉक्टर शेफाली बताती हैं कि बच्चा एक, दो या चार दिन में यह आदत नहीं छोड़ता. इसमें लगभग 15-20 दिन से लेकर एक महीना भी लग सकता है. ध्यान रखें कि बच्चे की स्तनपान की आदत धीरे-धीरे छुड़वाएं, क्योंकि अगर आप इसे अचानक बंद करेंगे तो बच्चा बहुत रोएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा और छोड़ने के बजाय और ज्यादा ब्रेस्टफीड करना शुरू कर देगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.