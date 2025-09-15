रिश्ते में बोरियत को कैसे रोकें? Relationship Expert ने बताया ये 3 काम करने से हमेशा आएगा पार्टनर पर प्यार

Relationship Tips: किसी भी रिश्ते की शुरुआत में हम हमेशा अच्छा और खुश ही महसूस करते हैं. जिंदगी रोमांच से भरी रहती है. लेकिन समय के साथ जब हम एक-दूसरे को अच्छी तरह जान लेते हैं, एक-दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताते हैं, तो कुछ मामलों में रिश्ते में बोरियत आने लगती है. ऐसा होना बिल्कुल सामान्य है. लेकिन कई बार यही बोरियत रिश्ता टूटने की वजह भी बन जाती है. ऐसे में आप चाहें तो कुछ छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर अपने बीच प्यार और रोमांच को बनाए रख सकते हैं. फेमस रिलेशनशिप कोच और लेखक जवाल भट्ट ने ऐसी ही 3 छोटी बातों का जिक्र किया है.

रिलेशनशिप कोच ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में वे बताते हैं कि रिश्ते को ताजा और रोमांचक बनाए रखने के लिए आपको सिर्फ तीन आसान चीजें करनी हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

हमेशा फ्लर्ट करते रहें

जवाल भट्ट कहते हैं, रिश्ता चाहे नया हो या शादी को कई साल हो चुके हों, अपने पार्टनर के साथ फ्लर्ट करना कभी बंद न करें. फ्लर्टिंग रिश्ते को रोमांटिक बनाए रखती है और यह महसूस कराती है कि आप अभी भी एक-दूसरे को खास मानते हैं. जब आप पार्टनर को तारीफ, प्यारे मैसेज या रोमांटिक जेस्चर से सरप्राइज करते हैं, तो रिश्ता ताजा महसूस होता है. इससे आप अपने रिश्ते को हल्के-फुल्के अंदाज में जीते हैं और एक-दूसरे से कभी बोर नहीं होते हैं.

अक्सर कपल्स सोचते हैं कि लगातार बात करने से रिश्ता मजबूत होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है. लगातार अपडेट रहने से पार्टनर के लिए आपके मन में एक्साइटमेंट और क्यूरियोसिटी कम हो सकती है. जवाल भट्ट का कहना है कि बातचीत में थोड़ी दूरी रखना भी जरूरी है, ताकि मिलने या बात करने का समय स्पेशल लगे. इस तरह आप दोनों के पास एक-दूसरे से शेयर करने के लिए कुछ नया रहेगा, जिससे रिश्ता बोरिंग नहीं होगा.

रिश्ते को मजबूत करने का सबसे आसान तरीका है, साथ में हंसना. एक्सपर्ट कहते हैं, कुछ रिसर्च की रिपोर्ट्स में भी ये साबित हुआ है कि जो कपल्स अक्सर हंसते हैं, मस्ती करते हैं और एक-दूसरे को हल्के-फुल्के अंदाज में चिढ़ाते हैं, उनका रिश्ता लंबे समय तक टिकता है. इसके लिए आप एक-दूसरे को मजेदार मीम्स भेज सकते हैं, साथ में कॉमेडी मूवी देख सकते हैं या हल्के-फुल्के जोक्स शेयर कर सकते हैं. यह आपके रिश्ते को न सिर्फ मजेदार बनाएगा बल्कि तनाव को भी कम करेगा.

यानी रिश्ते को मजबूत और रोमांचक बनाए रखना कोई मुश्किल काम नहीं है. छोटे-छोटे बदलाव, जैसे तारीफ करते रहना, बातचीत में थोड़ी स्पेस देना और साथ में खुशी के पल बिताना, रिश्ते को बोरियत से बचाते हैं.