विज्ञापन

किस उम्र में कितने घंटे सोना चाहिए?

Sleeping Tips: आइए एक्सपर्ट से जानते हैं उम्र के हिसाब से हमें कितने घंटे सोना चाहिए.

Read Time: 3 mins
Share
किस उम्र में कितने घंटे सोना चाहिए?
किस उम्र में कितने घंटे की नींद जरूरी है?

Sleeping Tips: अच्छी नींद हमारे शरीर और दिमाग दोनों के लिए बहुत जरूरी है. अगर नींद पूरी न हो, तो दिनभर थकान, चिड़चिड़ापन और फोकस की कमी जैसी समस्याएं हो सकती हैं. अब, कई लोगों की शिकायत होती है कि वे रात में सोते तो हैं लेकिन बावजूद इसके सुबह खुद को थका-थका महसूस करते हैं. ऐसे में बता दें कि हर उम्र के लोगों को अलग-अलग समय तक नींद की जरूरत होती है. यानी उम्र के हिसाब से सोने के घंटे अलग होते हैं. इसे लेकर ऑर्थोपेडिक सर्जन और हेल्थ एजुकेटर डॉक्टर मनन वोरा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने बताया है कि किस उम्र में कितने घंटे की नींद लेना जरूरी है. आइए जानते हैं इस बारे में-

तुलसी के अलावा इन 6 जड़ी-बूटियों को भी आंगन में उगा सकते हैं आप, कई बीमारियों का घर पर ही हो जाएगा इलाज

नवजात और छोटे बच्चे

डॉक्टर वोरा बताते हैं, नवजात शिशु (0–3 महीने) को सबसे ज्यादा नींद की जरूरत होती है. उन्हें दिनभर में लगभग 14–17 घंटे सोना चाहिए. इसी तरह 4–11 महीने के बच्चों को 12–15 घंटे और 1–2 साल के बच्चों को करीब 11–14 घंटे नींद चाहिए. इस उम्र में बच्चों की ग्रोथ के लिए सोना बहुत जरूरी होता है.

प्री-स्कूल और स्कूल जाने वाले बच्चे

3–5 साल के बच्चों को 10–14 घंटे नींद लेनी चाहिए. इससे उनका मूड अच्छा रहता है और सीखने की क्षमता भी बढ़ती है. वहीं, 6–13 साल के बच्चों के लिए 9–11 घंटे की नींद जरूरी है.

किशोर और युवा

डॉक्टर आगे कहते हैं, 14–17 साल के किशोरों को 8–10 घंटे सोना चाहिए. वहीं, 18–25 साल के युवाओं को 7–9 घंटे नींद जरूरी है. इससे उनका ब्रेन बेहतर तरीके से फंक्शन कर पाता है. 

एडल्ट्स और बुजुर्ग

इन सब से अलग डॉक्टर 26–64 साल के वयस्कों को रोजाना 7–9 घंटे सोने की सलाह देते हैं. वहीं, 65 साल से ऊपर के लोगों के लिए 7–8 घंटे की नींद पर्याप्त मानी जाती है.

यानी हर उम्र में नींद की जरूरत अलग होती है. बच्चों और किशोरों को ज्यादा नींद चाहिए, जबकि बड़ों के लिए कम घंटे भी काफी होते हैं. अच्छी नींद न सिर्फ थकान दूर करती है बल्कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी मजबूत बनाती है. इसलिए अपनी उम्र के हिसाब से नींद जरूर पूरी करें और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sleeping Tips, Sleep, Lifestyle News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com