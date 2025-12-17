1 दिन में कितनी बार सूर्य नमस्कार करना चाहिए? क्या होते हैं फायदे, जानिए यहां पर

Surya Namaskar ke Fayde: दिन की अच्छी शुरूआत करने के लिए सूर्य नमस्कार सबसे आसान और प्रभावी तरीका माना जाता है. इसमें 12 योगासन का क्रम होता है जो बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी, ताकत और फिटनेस को बढ़ाता है. साथ ही यह मानसिक एकाग्रता बढ़ाने और तनाव कम करने में भी ये काफी मदद करता है. शारीरिक और मानसिक संतुलन बेहतर करने के लिए आप नियमित रूप से रोज सुबह सूर्य नमस्कार कर सकते हैं. इसकी खासियत यह है कि इसे करने के लिए किसी भी तरह के भारी उपकरणों की जरूरत नहीं होती. आइए जानते हैं सूर्य नमस्कार के फायदों के बारे में और दिन में कितनी बार सूर्य नमस्कार करना अच्छा होता है.

1. बेहतर होता है पोस्चर

सूर्य नमस्कार आपके शरीर के पोस्चर को सुधारने में मदद करता है. इस योग क्रम का नियमित अभ्यास करने से शरीर सीधा और बैलेंस रहता है. इससे न केवल पीठ दर्द की समस्या से राहत मिलती है, बल्कि रीढ़ की हड्डी भी स्वस्थ रहती है. बता दें, कि अच्छा पोस्चर शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए भी काफी जरूरी होता है.

रोज सूर्य नमस्कार करने से वजन कम करने और स्वस्थ बॉडी वेट बनाए रखने में मदद मिलती है. यह एक संपूर्ण व्यायाम है जो कैलोरी बर्न करता है, मेटाबॉलिज्म को बढ़ाता है और पाचन को बेहतर बनाता है. वजन घटाने और बैलेंस्ड बॉडी वेट बनाए रखने के लिए आप नियमित रूप से सूर्य नमस्कार कर सकते हैं. हालांकि, वेट मैनेजमेंट के लिए सूर्य नमस्कार के साथ-साथ बैलेंस्ड और हेल्दी डाइट भी बहुत जरूरी होती है.

सूर्य नमस्कार सिर्फ शारीरिक लाभ ही नहीं देता, बल्कि यह मन को शांत करने भी एक बेहतरीन तरीका है. साथ ही इससे स्ट्रेस और तनाव भी कम होता है. बता दें, कि सूर्य नमस्कार तनाव को मैनेज करने और दिनभर की भागदौड़ के बीच सुकून पाने के लिए एक बेहतरीन फिटनेस रूटीन माना जाता है.

सूर्य नमस्कार करने से शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है, जो दिल के लिए बहुत फायदेमंद है. नियमित रूप से इन योगासन का अभ्यास करने से हार्ट सही तरीके से काम करता है और कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ भी अच्छी रहती है. बेहतर ब्लड सर्कुलेशन से शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन और पोषक तत्व पहुंचते हैं. साथ ही इससे ब्लड प्रेशर का खतरा भी कम होता है और दिल मजबूत बनता है.

सूर्य नमस्कार करने से शरीर भोजन को बेहतर तरीके से पचाता है और गैस, कब्ज जैसी समस्याओं का खतरा कम हो जाता है. यह मेटाबॉलिज्म को भी सुधारता है, जिससे वजन कंट्रोल रखने में मदद मिलती है. अगर आप रोजाना नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करेंगे को पाचन तंत्र बेहतर होगा, शरीर हल्का महसूस करेगा और पाचन संबंधी परेशानियां भी कम हो जाएंगी.

1 दिन में कितने सूर्य नमस्कार करने चाहिए?

1 दिन में 2 बार सूर्य नमस्कार करना उचित माना जाता है. इसका मतलब है कि आप 12 योगासन के क्रम को दो बार करेंगे, यानी कुल 24 एक्सरसाइज.

