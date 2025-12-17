पैरों में ऐंठन किस वजह से होती है? कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया डिहाइड्रेशन नहीं इन 5 अंदरूनी बीमारी का हो सकता है संकेत

Leg Cramps: पैरों में ऐंठन को अक्सर मामूली परेशानी मानकर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन पैरों में बार-बार ऐंठन होना आपके शरीर का किसी गंभीर समस्या का संकेत हो सकता है. कार्डियोलॉजिस्ट और हार्ट-ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ, डॉ. दिमित्री यारानोव के मुताबिक, पैरों में दर्द एक आम समस्या है, लेकिन यह एक संकेत हो सकता है कि आपके शरीर में कुछ गंभीर समस्या है. यह हार्ट संबंधी समस्याओं से लेकर इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन, तंत्रिका संबंधी समस्याओं और मेटाबॉलिज्म संबंधी समस्याओं का संकेत हो सकता है. चलिए आपको बताते हैं पैरों में ऐंठन किस वजह से होती है?

पैरों में ऐंठन किस वजह से होती है?

डॉ. दिमित्री यारानोव के मुताबिक, पैरों में ऐंठन के पांच संभावित कारणों के चलते भी ऐसा हो सकता है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि समय पर समस्याओं का ध्यान रखने से कई गंभीर समस्याओं से बचाव किया जाता सकता है.

पैरों में दर्द चलने से शुरू होता है और आराम करने से ठीक हो जाता है, यह परिधीय धमनी रोग का संकेत हो सकता है. पीएडी पैरों की धमनियों में रुकावट के कारण होता है.

हार्ट रोग विशेषज्ञ के अनुसार, शाम तक पैरों में भारीपन महसूस होना, सूजन आना और रात में ऐंठन शुरू होना वेनस इन्सफिसिएंसी का संकेत हो सकता है. ऐसे में इसको नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए.

जिन लोगों को बार-बार पैरों में ऐंठन होती है. वह कोई आम समस्या नहीं है. यह पैरों में दर्द नसों की समस्या के कारण हो सकता है, जैसे कि साइंटिया, न्यूरोपैथी और स्पाइनल कॉम्प्रेशन आदि शामिल है.

पैरों में दर्द मेटाबोलिक और हार्मोनल समस्याओं के कारण हो सकता है, जैसे कि थायराइड डिसऑर्डर, एनीमिया और विटामिन डी की कमी आदि.

पैरों में ऐंठन इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी यानी विशेष रूप से मैग्नीशियम, पोटैशियम और कैल्शियम के कारण भी हो सकती है. यह समस्या मूत्रवर्धक दवाएं लेने वाले, अपर्याप्त इलेक्ट्रोलाइट्स का सेवन करने वाले या निर्जलीकरण से पीड़ित लोगों में आम है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.