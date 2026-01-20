Washing Machine में एक बार में कितने कपड़े धोने चाहिए? यहां जान लें कपड़े धोने का सबसे सही तरीका

How many clothes can a washing machine wash: आज के समय में वॉशिंग मशीन हर घर की जरूरत बन चुकी है. लेकिन कई लोगों कि शिकायत होती है कि मशीन में उनके कपड़े पूरी तरह से साफ नहीं होते हैं या उनकी वॉशिंग मशीन जल्दी-जल्दी खराब हो जाती है. अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो बता दें कि इसका एक कारण मशीन में जरूरत से ज्यादा कपड़े डाल देना है. आसान भाषा में कहें, तो हम मशीन में उसकी क्षमता से ज्यादा कपड़े एक साथ डाल देते हैं. इसके चलते वो ठीक तरह से काम नहीं कर पाती है. ऐसे में न तो कपड़े ठीक से धुल पाते हैं, उल्टा मशीन जल्दी खराब भी होने लगती है. ऐसे में आइए जानते हैं वॉशिंग मशीन में एक बार में कितने कपड़े धोने चाहिए-

कैसे ठीक से काम करेगी वॉशिंग मशीन?

हर वॉशिंग मशीन की एक तय क्षमता होती है, जैसे 6 kg, 7 kg, 8 kg या 10 kg. यह क्षमता बताती है कि मशीन एक बार में कितने सूखे कपड़े (Dry Clothes) सही तरीके से धो सकती है. इसका मतलब यह नहीं है कि ड्रम जितना भर जाए उतने कपड़े डाल दें. सही तरीका यह है कि ड्रम का लगभग 70–80% हिस्सा ही कपड़ों से भरा हो, ताकि कपड़ों को घूमने और पानी के बहाव के लिए पर्याप्त जगह मिले.

अगर आपकी मशीन 6-7 kg की है, तो इसमें लगभग 20 छोटे से मीडियम साइज के कपड़े आराम से धोए जा सकते हैं. उदाहरण के तौर पर आप इसमें एक बार में-

2 शर्ट

2 पैंट/जींस

2 हल्के तौलिए

2 तकिए के कवर और

1 बेडशीट डालकर धो सकते हैं.

इससे ज्यादा कपड़े डालने पर कपड़े आपस में चिपक जाते हैं और सही से साफ नहीं होते.

इस कैटेगरी की मशीन में आप 30-40 कपड़े धो सकते हैं. जैसे-

3 शर्ट

3 जींस

3 तौलिए

3 तकिए के कवर और

2 बेडशीट

ध्यान रखें, भारी कपड़े ज्यादा हों तो संख्या कम रखें.

इस तरह की मशीनें बड़े परिवार के लिए सही रहती हैं. इनमें एक बार में करीब 40 कपड़े धोए जा सकते हैं. कपड़ों को घूमने के लिए पर्याप्त जगह मिलती है, जिससे सफाई बेहतर होती है.

10 kg से ज्यादा क्षमता वाली मशीनें बड़े परिवार या ज्यादा कपड़े धोने वालों के लिए बेस्ट होती हैं. इनमें 50 या उससे ज्यादा कपड़े धोए जा सकते हैं. आप इस मशीन में एक बार में

4 शर्ट

4 पैंट

4 तौलिए

4 तकिए के कवर और

3 बेडशीट आराम से धो सकते हैं.

ध्यान रखें मशीन को ओवरलोड करने से कपड़े ठीक से साफ नहीं होते हैं, मशीन पर ज्यादा दबाव पड़ता है, बिजली और पानी की खपत बढ़ती है, साथ ही मशीन बहुत जल्दी खराब भी हो जाती है. ऐसे में हमेशा मशीन की क्षमता के अनुसार ही कपड़े धोएं. सही लोड से न सिर्फ कपड़े बेहतर साफ होंगे, बल्कि आपकी वॉशिंग मशीन भी लंबे समय तक अच्छे से चलेगी.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. एनडीटीवी इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

