क्या नाश्ते में अंडे खाने चाहिए, Egg खाने से वजन बढ़ता है या घटता है? AIIMS के डॉक्टर ने दिए अंडे से जुड़े 9 सवालों के जवाब

Right way to eat Eggs: अंडे को सेहत के लिए सुपरफूड माना जाता है. इसमें हमारी बॉडी के लिए जरूरी तमाम पोषक तत्व अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं. हालांकि, अंडे को लेकर कई लोगों में मन में कुछ सवाल भी होते हैं. जैसे- क्या नाश्ते में अंडा खाना चाहिए या नहीं, अंडा खाने से मोटापा कम हो सकता है क्या, कोलेस्ट्रॉल और फैटी लिवर जैसी परेशानियों में अंडा खाना चाहिए या नहीं, आदि. इसी विषय पर AIIMS, Harvard और Stanford से प्रशिक्षित मशहूर गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट सौरभ सेठी ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में डॉक्टर ने अंडे से जुड़े ऐसे ही 9 सवालों के जवाब दिए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-
सवाल नंबर 1- क्या नाश्ते में अंडा खाना चाहिए?
डॉक्टर सेठी के अनुसार, अंडा नाश्ते के लिए सबसे बेहतरीन प्रोटीन स्रोतों में से एक है. इसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है, जो लंबे समय तक पेट भरा रखता है और दिनभर एनर्जी देता है. ऐसे में आप बिना सोचे नाश्ते में अंडा खा सकते हैं.सवाल नंबर 2- अंडा खाने से वजन बढ़ता है या कम होता है?
डॉक्टर कहते हैं, अगर सही मात्रा में खाया जाए, तो अंडा वजन घटाने में मदद करता है. अंडे का प्रोटीन भूख कम करता है, बार-बार खाने की इच्छा घटाता है और खासकर पेट की चर्बी कम करने में सहायक होता है.सवाल नंबर 3- क्या अंडा खाने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है?
अंडे की जर्दी को अक्सर कोलेस्ट्रॉल से जोड़ा जाता है, लेकिन डॉक्टर सेठी बताते हैं कि ज्यादातर लोगों में अंडा खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता है.सवाल नंबर 4- क्या फैटी लिवर होने पर अंडा खा सकते हैं?
डॉक्टर कहते हैं, फैटी लिवर के मरीज भी सीमित मात्रा में अंडे खा सकते हैं, क्योंकि इसमें मौजूद प्रोटीन लिवर की सेहत को सपोर्ट करता है.सवाल नंबर 5- ब्लड शुगर और डायबिटीज के मरीजों के लिए अंडा कितना सही है?
अंडे में लगभग जीरो कार्बोहाइड्रेट होता है, इसलिए यह ब्लड शुगर को नहीं बढ़ाता है. डायबिटीज के मरीज भी डॉक्टर की सलाह से अंडा अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं.सवाल नंबर 6- क्या अंडे से गैस या ब्लोटिंग होती है?
ज्यादातर लोगों को अंडा खाने से कोई दिक्कत नहीं होती है. हालांकि, कुछ लोग इसके प्रति सेंसिटिव हो सकते हैं, ऐसे में अपने शरीर की प्रतिक्रिया को समझना जरूरी है.सवाल नंबर 7- कच्चा अंडा सही या पका हुआ?
डॉक्टर कहते हैं, कच्चा अंडा सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है. इससे साल्मोनेला इंफेक्शन का खतरा रहता है. ऐसे में अंडे को हमेशा पकाकर खाएं. पके हुए अंडे का प्रोटीन शरीर बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब करता है.सवाल नंबर 8- अंडा खाने का सबसे हेल्दी तरीका क्या है?
आप अंडे को उबाकर खा सकते हैं, पोच्ड, हल्का स्क्रैम्बल या ऑमलेट बनाकर खा सकते हैं. डॉक्टर सेठी के मुताबिक, ये सभी अंडा खाने के हेल्दी तरीके हैं.सवाल नंबर 9- एक दिन में कितने अंडे खाएं?
डॉक्टर सौरभ सेठी के मुताबिक, ज्यादातर लोगों के लिए रोज 1 से 2 अंडे खाना सुरक्षित होता है.
अंडा एक सस्ता, पौष्टिक और आसानी से मिलने वाला सुपरफूड है. सही मात्रा और सही तरीके से खाया जाए, तो यह वजन घटाने, मसल्स बनाने और ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है.
अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.
