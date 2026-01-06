Omega 3 Supplements: 3 ओमेगा-3 सप्लीमेंट्स जो सच में बालों और त्वचा करेंगे ठीक, जानिए कैसे

Omega 3 Supplements: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी हेल्थ का ध्यान रखने के लिए अक्सर सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं. ओमेगा-3 फैटी एसिड्स एक ऐसा सप्लीमेंट है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है. दरअसल, दिल्ली का प्रदूषण त्वचा पर एक नहीं दिखने वाली एक परत जमा देता है, बेंगलुरु के दफ्तरों में रीसायकल की गई हवा दोपहर तक चेहरे को रूखा कर देती है. तनाव तीस साल की उम्र से पहले ही बालों को पतला कर देता है.
ऐसे में सप्लीमेंट लेना खासकर ओमेगा-3 दिखावे से ज्यादा सुरक्षा कवच जैसा लगता है. पहले के समय में रविवार को दादी-नानी अपने बालों में तेल लगाती थीं और कमरे में नारियल और हिबिस्कस की मनमोहक खुशबू फैली रहती थी. यह एक सुकून भरी प्रक्रिया थी, जिसमें पूरा दोपहर लग जाता था, लेकिन अब दोपहर का समय मिलना मुश्किल है. कैप्सूल ने उनकी जगह ले ली है, लेकिन बाजार में इतने सारे विकल्प उपलब्ध हैं, तो कौन सा ओमेगा-3 सप्लीमेंट आपके लिए सही है?
फिश ऑयल
फिश ऑयल ओमेगा-3 सप्लीमेंट्स में से एक सबसे लोकप्रिय विकल्प है. इसमें ईपीए और डीएचए होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है. यह हमारे शरीर में सूजन को कम करता है और त्वचा को हेल्दी बनाता है.कोड लिवर ऑयल
कोड लिवर ऑयल ओमेगा-3 सप्लीमेंट है. इसमें विटामिन डी होता है, जो हमारे बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है. यह बालों को घना और मजबूत बनाता है.क्रिल ऑयल
क्रिल ऑयल एक अन्य ओमेगा-3 सप्लीमेंट है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है. इसमें एस्टैक्सैंथिन होता है, जो एक शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट है. यह हमारे शरीर को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाता है और हमारे बालों को समय से पहले सफेद होने से रोकता है.एल्गी ऑयल
एल्गी ऑयल एक अन्य ओमेगा-3 सप्लीमेंट है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है. यह हमारे शरीर को डीएचए प्रदान करता है, जो हमारी त्वचा के लिए बहुत फायदेमंद होता है.
अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.