मुंह पर टेप लगाकर क्यों सो रहे हैं लोग? जानें क्या होती है Mouth Taping

Mouth Taping: आजकल सोशल मीडिया पर एक नया स्लीप ट्रेंड काफी चर्चा में है, जिसे माउथ टेपिंग कहा जा रहा है. जैसा की नाम से साफ है, इस ट्रेंड में लोग सोते समय अपने मुंह पर टेप लगा लेते हैं, ताकि नींद के दौरान मुंह की बजाय नाक से सांस ली जाए. लोगों का कहना है कि ऐसा करने से सोते समय खर्राटे नहीं आते हैं, नींद बेहतर आती है और शरीर को ज्यादा ऑक्सीजन मिलती है. लेकिन क्या ये तरीका वाकई फायदेमंद है या सोते समय मुंह पर टेप लगाने से आपको नुकसान भी झेलने पड़ सकते हैं? आइए विस्तार से समझते हैं इस बारे में-

कितना सही है सोते हुए मुंह पर टेप लगाना?

हेल्थलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, माउथ टेपिंग का सबसे बड़ा फायदा यह माना जाता है कि यह नोज ब्रीदिंग को बढ़ावा देता है. यानी आप सोते हुए मुंह की जगह नाक से सांस लेते हैं. इससे-

हवा फिल्टर और नम होकर शरीर में जाती है

साइनस के मरीजों को राहत मिलती है

खर्राटों में कमी आ सकती है और

मुंह सूखने की समस्या कम होती है.

रिपोर्ट के अनुसार, माउथ टेपिंग से मुंह का pH बैलेंस भी बना रहता है, जिससे दांतों की सड़न, मसूड़ों की बीमारी और ड्राई माउथ से बचाव हो सकता है. इसके अलावा, नाक से सांस लेने पर शरीर में नाइट्रिक ऑक्साइड ज्यादा बनता है, जो ब्रेन फंक्शन, दिल की सेहत और ब्लड में ऑक्सीजन के स्तर के लिए जरूरी होता है. ऐसे में ये तरीका फायदेमंद हो सकता है.

रिपोर्ट में आगे बताया गया है, मुंह पर टेप लगाने का ये तरीका पूरी तरह सुरक्षित नहीं है. खासकर अगर किसी व्यक्ति की सर्दी या एलर्जी से नाक बंद रहती है या पहले से ही सांस लेने में दिक्कत होती है, तो उन्हें माउथ टेपिंग नहीं करनी चाहिए. ऐसा करने से उन्हें नींद में सांस न आने की दिक्कत हो सकती है, जो खतरनाक स्थिति है. इसके अलावा इससे आपको स्किन से जुड़ी परेशानी खासकर होंठों या मुंह के आसपास इरिटेशन होने की दिक्कत से भी जूझना पड़ सकता है. मुंह पर टेप लगाने से कुछ लोगों को सोने में भी दिक्कत हो सकती है.

तो क्या करें?

हेल्थलाइन के मुताबिक, इस तरह के ट्रेंड को अपनाने से पहले सावधानी जरूरी है. अगर आपको खर्राटों की दिक्कत है या सोते समय मुंह सूख जाता है, तो माउथ टेपिंग ट्राई करने से पहले डॉक्टर या स्लीप एक्सपर्ट से सलाह जरूर लें. इससे अलग इन परेशानियों से बचने के लिए कुछ अन्य तरीके भी अपनाए जा सकते हैं. जैसे-

आप सोने से पहले भाप ले सकते हैं. इससे नाक खुलेगी और आपको मुंह से सांस नहीं लेनी पड़ेगी.

अगर आपको खर्राटे आते हैं, तो अपने सोने की पोजीशन पर ध्यान दें. एक्सपर्ट से सलाह लें कि आपको तकिया लगाना चाहिए या नहीं.

अगर सोते समय मुंह सुख जाता है, तो सोने से पहले कुछ हाइड्रेटिंग पिएं.

इस तरह छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखकर आप अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं और अच्छी नींद सो सकते हैं. इस तरह के किसी भी ट्रेंड को सीधा फॉलो करने से पहले एक्सपर्ट से सलाह बेहद जरूरी है.

