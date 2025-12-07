बेदाग और Glowing Skin के लिए कैसे करें चावल के आटे का इस्तेमाल? ये रहे 4 आसान तरीके, चमक उठेगा चेहरा

Chawal ka Atta Chehre Par Kaise Lagayen: आजकल हर कोई अपनी त्वचा को लेकर काफी ज्यादा चिंतित हो रहा है. इसके लिए लोगों ने कई तरह का स्किनकेयर रुटीन भी शुरू कर दिया है. अपनी त्वचा को बेदाग और ग्लोइंग बनाने के लिए कुछ लोग बाजार में मिलने वाले प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल करते हैं लेकिन केमिकल युक्त होने के कारण इनके साइड इफेक्ट दिखना शुरू हो जाते हैं. ऐसे में सबसे ज्यादा फायदेमंद घरेलू नुस्खे ही साबित होते हैं. इसी के चलते आज हम आपको चावल के आटे के बारे में बताने जा रहे हैं. आइए जानते हैं चावल का आटा क्यों फायदेमंद है और इसे इस्तेमाल करने के आसान तरीके.

क्यों फायदेमंद है चावल का आटा?

चावल के आटे में विटामिन बी, पेरुलिक एसिड, एलांटोइन और एंटीऑक्सीडेंट जैसी कई पोषक तत्व पाए जाते हैं जो स्किन के लिए जरूरी होते हैं. ये गहराई में जाकर डेड सेल्स और गंदगी को हटाकर स्किन को रिपेयर करने में मददगार साबित होते हैं. साथ ही इससे चेहरे के दाग-धब्बे हटते हैं और त्वचा दमकने लगती है. चलिए जानते हैं कि बेदाग और ग्लोइंग के लिए कैसे करें चावल के आटे का इस्तेमाल, जिससे चेहरा चमक जाए.

स्किन को फ्रेश, कूल और ग्लोइंग बनाने के लिए आप चावल के आटे के साथ गुलाब जल का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप एक बर्तन में 2 चम्मच चावल के आटे के साथ 2 चम्मच गुलाब जल मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें. अब इसे फेस पर लगाएं और सूखने दें. इसके बाद अपने फेस को अच्छे से वॉश कर लें, आपको फायदा देखने को मिल जाएगा.

अगर आपके फेस पर बहुत दाग-धब्बे हैं या फिर आप टैनिंग से परेशान हैं तो आप चावल के आटे के साथ कच्चे दूध का प्रयोग कर सकते हैं. इसके लिए आप 2 चम्मच चावल के आटे में 2 चम्मच कच्चा दूध मिलाकर एक पेस्ट तैयार कर लें. अब इस पेस्ट को स्क्रब की तरह लेकर अपने चेहरे पर रब करें और 15 मिनट बाद धो लें. ऐसा हफ्ते में 2 से 3 बार करने से आपको फायदा देखने को मिल सकता है.

अगर आपकी स्किन पर काफी ज्यादा पिंपल्स हैं और कई प्रयासों के बाद भी ये सही नहीं हो रहे हैं तो इस नुस्खे को आजमाएं. इसके लिए आप 2 चम्मच चावल के आटे के साथ 2 चम्मच एलोवेरा जेल मिला दें. अब इस पेस्ट को अपने फेस पर लगाएं और 20 मिनट के लिए छोड़ दें. इसके बाद चेहरे को धो लें. इससे स्किन मुलायम बनेगी और हाईड्रेट होगी.

दाग-धब्बों को कम करने के लिए आप नींबू के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप 2 चम्मच चावल के आटे के साथ 1 चम्मच नींबू का रस मिला दें. अब इस पेस्ट को चेहरे पर लगाकर सूखने दें. इससे आपका त्वचा निखर जाएगा. इंस्टेंट ग्लो के लिए भी आप इस नुस्खे को अपना सकते हैं.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.