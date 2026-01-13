Electric Toothbrush इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है? डेंटल हाइजीनिस्ट ने बताया कैसे होगी दांतों की पूरी सफाई

How to use Electric Toothbrush: आजकल लोग ओरल हाइजीन के लिए इलेक्ट्रिक टूथब्रश का इस्तेमाल करने लगे हैं. यह दांतों की सफाई को आसान और बेहतर बना देता है. लेकिन इलेक्ट्रिक टूथब्रश से तभी सही फायदा मिलता है जब इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए. इस विषय पर डेंटल हाइजीनिस्ट व्हिटनी डिफोगियो ने अपने इस्टाग्राम हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है. वीडियो में वे बताती हैं कि गलत तरीके से ब्रश करने पर इलेक्ट्रिक ब्रश भी उतना असरदार नहीं होता है. इसलिए ब्रश करते समय कुछ अहम बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए. आइए एक्सपर्ट से जानते हैं, इलेक्ट्रिक टूथब्रश इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है.

कैसे इस्तेमाल करें इलेक्ट्रिक टूथब्रश?

डेंटल हाइजीनिस्ट बताती हैं, इलेक्ट्रिक टूथब्रश से कभी भी तेजी से रगड़-रगड़कर ब्रश नहीं करना चाहिए. बहुत लोग सोचते हैं कि जितना जोर से ब्रश करेंगे, दांत उतने साफ होंगे, जबकि यह गलत है. ज्यादा दबाव डालने से मसूड़ों को नुकसान हो सकता है. इलेक्ट्रिक ब्रश खुद काम करता है, इसलिए बस उसे दांतों के पास सही जगह पर पकड़ना काफी होता है.

ब्रश करते समय ब्रश हेड को हल्के से मसूड़ों और दांतों की लाइन पर रखें ताकि ब्रश दांत और मसूड़ों दोनों को साफ कर सके. ब्रश को धीरे-धीरे एक-एक दांत के साथ आगे बढ़ाएं. सामने, अंदर और ऊपर-चबाने वाली सतह सभी जगह सफाई जरूरी है.

इस सवाल का जवाब देते हुए डेंटल हाइजीनिस्ट बताती हैं, 2 मिनट तक ब्रश करना जरूरी होता है. अधिकतर इलेक्ट्रिक टूथब्रश में टाइमर होता है, जो हर 30 सेकंड बाद संकेत देता है. इस संकेत पर ध्यान देकर आप टाइम को समझ सकते हैं. मुंह को चार हिस्सों में बांटकर ब्रश करें-

ऊपर दाईं तरफ

ऊपर बाईं तरफ

नीचे बाईं तरफ और

नीचे दाईं तरफ.

हर हिस्से पर लगभग 30-30 सेकंड दें. हर दांत पर कुछ सेकंड तक ब्रश टिकाकर रखें, इससे प्लाक अच्छे से साफ होता है. हालांकि, हमेशा सॉफ्ट ग्रिप और हल्का प्रेशर ही रखें ताकि मसूड़े सुरक्षित रहें.

डेंटल एक्टपर्ट आगे कहती हैं, सिर्फ ब्रश करना ही काफी नहीं होता है, दांतों के बीच की सफाई भी जरूरी है. इसके लिए आप फ्लॉस, वाटर फ्लॉसर या इंटरडेंटल ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं. इससे खाने के छोटे कण और बैक्टीरिया आसानी से निकल जाते हैं और कैविटी-बदबू की समस्या कम होती है.

इस तरह अगर आप रोज सही तरीके से इलेक्ट्रिक टूथब्रश का इस्तेमाल करेंगे, तो दांत ज्यादा साफ, चमकदार और स्वस्थ रहेंगे. मसूड़े मजबूत रहेंगे और प्लाक भी जमा नहीं होगा.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.