आंखों में खुजली बंद करने के लिए क्या करें? Doctor Hansa Yogendra ने बताया बार-बार ड्राई होती है आंख तो कैसे पाएं आराम

How do you get rid of itchy eyes: कई लोगों की शिकायत होती है कि उनकी आंखें हमेशा ड्राई रहती हैं. समय-समय पर आंखों में खुजली की परेशानी होती रहती है. वहीं, कई बार तो खुजली इतनी बढ़ जाती है कि वे उंगलियों से आंखों को रगड़ने पर मजबूर हो जाते हैं. हालांकि, ऐसा करने से आंखों को गंभीर नुकसान हो सकता है. अब, अगर आप भी इन्हीं लोगों में से एक है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. मशहूर योग गुरु और लेखक हंसा योगेन्द्र ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने आंखों में ड्राईनेस और खुजली से छुटकारा पाने के कुछ आसान और असरदार उपाय बताए हैं. आइए जानते हैं इनके बारे में-

क्या कहती हैं एक्सपर्ट?

वीडियो में योग गुरु बताती हैं, आज के डिजिटल दौर में लोग अपने दिन का ज्यादातर समय मोबाइल, लैपटॉप और टीवी स्क्रीन के सामने बिताते हैं. इससे हमारी आंखों पर सीधा असर पड़ता है. कई लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि उन्हें अपना आंखें सूखी लगती हैं, जलन होती है या खुजली बार-बार परेशान करती है. ऐसे इसलिए होता है क्योंकि नॉर्मल तौर पर हम एक मिनट में 15–20 बार पलकें झपकाते हैं. इससे आंखों पर बना नेचुरल टियर फिल्म बराबर फैलता है और आंखें नम रहती हैं. लेकिन जब हम लगातार स्क्रीन पर नजरें टिकाए रखते हैं, तब पलकें झपकाने की संख्या घटकर 4–6 तक रह जाती है. ऐसे में आंसू पूरी आंख पर नहीं फैल पाते और ड्राईनेस शुरू हो जाती है.

नंबर 1- धीरे-धीरे पलकें झपकाना

इसके लिए योग गुरु सबसे पहले हर 20 मिनट में 10 बार पलकें झपकाने की सलाह देती हैं. ध्यान रखें कि जब भी आप पलकें झपकाएं, आपकी आंखे पूरी तरह बंद हों. इससे आंखों में नमी बनी रहेगी और आपको जलन या खुजली नहीं होगी.

अगर आंखों में खुजली हो रही है, तो हथेलियों को रगड़कर गर्म करें, फिर आंखों पर हल्के से 30 सेकंड के लिए रखें. इससे आंखों की मांसपेशियां रिलैक्स होती हैं और तनाव कम होता है.

शुद्ध और केमिकल-फ्री गुलाबजल में कॉटन भिगोकर 10 मिनट आंखों पर रखें. इससे आंखों को ठंडक मिलती है और जलन कम होती है.

आप हर रात को सोने से पहले आंखों के कोनों पर थोड़ी मात्रा में शुद्ध घी लगा सकते हैं. इससे आंखों के आसपास की स्किन को पोषण मिलता है, जिससे आपको खुजली की परेशानी नहीं होगी.

अगर आप AC में ज्यादा समय रहते हैं तो कमरे में पानी की कटोरी या ह्यूमिडिफायर रखें ताकि हवा सूखी न हो.

इन सब से अलग कई बार पोषक तत्वों की कमी के चलते भी आंखों में ड्राईनेस बढ़ जाती है, जिससे खुजली होती है. इसे कम करने के लिए आंवला, अलसी, अखरोट और ओमेगा-3 से भरपूर चीजें खाएं. इन्हें आंखों के लिए फायदेमंद बताया जाता है. ये चीजें टियर फिल्म की गुणवत्ता सुधारने में मदद कर सकती हैं.

हालांकि, अगर तमाम तरीके आजमाने के बाद भी आंखों में खुजली, सूजन, लालिमा या जलन लंबे समय तक बनी रहे या फिर देखने में धुंधलापन आए, तो एक बार एक्सपर्ट से जांच जरूर कराएं. ये घरेलू उपाय सिर्फ हल्की समस्या में मदद करते हैं, गंभीर स्थिति में डॉक्टर की सलाह ही सबसे सुरक्षित है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.