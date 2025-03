Dates and Milk Benefits for Deficiency of Vitamin B 12: शरीर को स्वस्थ रखने में सभी तरह के पोषक तत्वों की अहम भागीदारी होती है. विटामिन की बात करें तो विटामिन बी 12 शरीर के विकास और कामकाज के लिए बहुत जरूरी माना जाता है. विटामिन बी 12 को (benefits of dates with milk for vitamin B 12) कोबालामिन भी कहा जाता है और ये नर्वस सिस्टम के कामकाज और उसकी डेवलपमेंट के लिए काफी अहम होता है. विटामिन बी 12 बॉडी में रेड ब्लड सेल्स के साथ साथ डीएनए और न्यूरॉन के प्रोडक्शन में भी मदद करता है. इसलिए इसकी पर्याप्त खुराक शरीर के लिए जरूरी होती है. लेकिन जब शरीर में विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है तो शरीर के कामकाज और एनर्जी पर बुरा असर पड़ता है. ऐसे में हेल्थ एक्सपर्ट विटामिन बी 12 से भरपूर डाइट लेने की सलाह देते हैं. कई बार जरूरत पड़ने पर डॉक्टर विटामिन बी 12 के सप्लीमेंट्स लेने की भी सलाह देते हैं. लेकिन अगर आप चाहें तो महज दूध में एक ड्राई फ्रूट्स (dates with milk benefits) मिलाकर पीने से ही शरीर में विटामिन बी 12 का लेवल (dates with milk benefits for vitamin b12)हाई कर सकते हैं. चलिए जानते हैं कि दूध में क्या मिलाकर पीने से शरीर में विटामिन बी 12 की कमी (benefits of dates with milk for vitamin B 12 ) दूर की जा सकती है. यह तरीका आपके शरीर की कई खाम‍ियों को दूर कर देगा.

विटामिन बी 12 की कमी के संकेत (Symptoms of Deficiency of Vitamin B12)



अगर शरीर में विटामिन बी 12 की कमी हो जाए तो कई तरह के संकेत दिखते हैं. मरीज थकान महसूस करने लगता है. कमजोरी हावी हो जाती है. हाथ और पैरों में झनझनाहट महसूस होने लगती है. मरीज को भूख लगनी कम हो जाती है. चेहरे पर सूजन दिखने लगती है. जरा से कामकाज के बाद सांस फूलने लगती है.मरीज की जीभ में दर्द होने लगता है. त्वचा ढीली और कमजोर होने के साथ उस पर पीलापन दिखने लगता है.मरीज की मांसपेशियों में कमजोरी आ जाती है. वजन एकाएक कमजोर होने लगता है. याददाश्त में कमजोरी आती है और मरीज चिड़चिड़ा हो जाता है. इसके अलावा सिर में दर्द, हार्ट बीट तेज होना और नजर धुंधली होना भी शरीर में विटामिन बी 12 की कमी के लक्षण हैं.

दूध के साथ खजूर लेने पर होगा फायदा (Khajoor with milk will benefits in Deficiency of Vitamin B 12)

दूध में ढेर सारा विटामिन बी 12 पाया जाता है. अगर आप दूध में खजूर डालकर पीते हैं तो आपके शरीर में जल्द ही विटामिन बी 12 का स्तर बढ़ जाएगा. नियमित तौर पर दूध के साथ खजूर का सेवन करने से विटामिन बी 12 की कमी दूर हो जाती है. दूध के साथ खजूर के सेवन से डाइजेशन भी मजबूत होता है. आपको बता दें कि खजूर में विटामिन बी 12 की मात्रा ज्यादा नहीं होती है लेकिन ये दूसरे पोषक तत्वों से भरपूर होता है, इसलिए दूध के साथ इसका सेवन शरीर को ढेर सारा फायदा करता है. खजूर में फाइबर, पोटेशियम, मैग्नीशियम और आयरन भरपूर मात्रा में होते हैं. देखा जाए तो खजूर शरीर में विटामिन बी 12 की कमी पूरी नहीं कर सकता है लेकिन अगर इसे दूध और दही के साथ खाया जाए तो ये शरीर को एनर्जी देने के साथ साथ ओवरऑल हेल्थ को बूस्ट कर सकता है.