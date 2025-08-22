डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने किया अलर्ट, आज ही कर लें ये 5 काम, Dengue से बचे रहेंगे आप 

Dengue Alert: बारिश के दिनों में मच्छरों से होने वाली बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. इस मौसम में जगह-जगह पानी भरा होता है जिससे इनमें मच्छर (mosquitoes) पनपते हैं और व्यक्ति को काटकर संक्रमित करते हैं. ऐसी ही एक मच्छर जनित बीमारी है डेंगू. यह बीमारी एडीज मच्छर के काटने पर होती है. मोतिहारी जिला समेत कई इलाकों में डेंगू को लेकर अलर्ट जारी किया जाने लगा है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा मरीजों के लिए अस्पतालों में बेड रिजर्व करने का आदेश भी दिया गया है. ऐसे में सभी को डेंगू (Dengue) को लेकर सतर्क होने की आवश्यकता है और डेंगू से बचने की तैयारी में जुट जाना जरूरी है. यहां जानिए किस तरह आप खुद को और अपनी परिवार समेत आस-पास के लोगों को भी डेंगू होने से बचा सकते हैं.
डेंगू से बचने के लिए क्या करें | How To Prevent Dengueजमा पानी को हटाएं
घर के आस-पास जहां भी पानी जमा हो वहां से पानी को साफ करके हटा दें और जगह को सूखा रखें. बारिश के दिनों में खासतौर से मच्छर पनपने लगते हैं, ऐसे में घर के पास कहीं पानी जमा ना होने दें.कूलर की करें सफाई
कूलर के पानी में भी मच्छर पनपने लगते हैं. ऐसे में कूलर की नियमित सफाई करते रहें, कूलर का पानी खाली कर दें या फिर इस पानी में केरोसीन यानी मिट्टी का तेल डालकर रखें. थोड़ा सा मिट्टी का तेल (Mitti Ka Tel) या मच्छर मारने की दवाई कूलर में डाल दी जाए तो इससे मच्छर के अंडे मर जाते हैं और मच्छर इस पानी से दूर रहते हैं.पहनें पूरे कपड़े
बारिश के मौसम में जगह-जगह पानी जमा होने के कारण मच्छरों की तादाद बढ़ जाती है. ऐसे में मच्छर आपको ना काट लें इसीलिए पूरे कपड़े पहनकर ही बाहर निकलें. खासकर बच्चे खेलने जाएं तो उन्हें ऐसे कपड़े पहनाएं जिससे उनका शरीर ढका रहे और मच्छर ना काट सकें.मच्छरदानी का इस्तेमाल
घर में मच्छरदारी का इस्तेमाल करें. रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी हो सके तो मच्छरदानी के अंदर ही सोएं. इससे डेंगू मच्छर (Dengue Machchhar) नहीं काट सकेंगे और आपसे दूर रहेंगे.पानी की टंकी को ढकना
मच्छर अपना ठिकाना कहीं भी बना सकते हैं. ऐसे में पानी की टंकी को खाली करना कोई ऑप्शन नहीं है लेकिन इस टंकी को ढककर रखा जा सकता है. इससे पानी में मच्छर नहीं पनप सकेंगे.
अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.
