गाजर का जूस पीने से मोटे होते हैं क्या? रोज एक गिलास गाजर का जूस पीने से क्या होता है, जानिए क्या कहती है स्टडी

Carrot Juice: नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, मोटापा और हार्ट से जुड़ी समस्या अनहेल्दी लाइफस्टाइल और फैट या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से भरपूर आहार खाने से होती है.

गाजर का जूस कितने दिन पीना चाहिए?
Carrot Juice Benefits: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी और उसपर अनहेल्दी डाइट के चलते कई बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है. लगातार बढ़ता वजन लोगों के लिए चुनौती बनता जा रहा है. मोटापा ना केवल आपकी पर्सनैलिटी पर असर डालता है, बल्कि लंबे समय पर कई गंभीर बीमारियों को जन्म देने का कारण भी बन जाता है. गाजर को लेकर भी लोगों के मन में सवाल रहा है कि गाजर का जूस पीने से क्या वजन बढ़ता है. रोज एक गिलास गाजर का जूस पीने से क्या होता है. गाजर का जूस कितने दिन पीना चाहिए आदि. नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, मोटापा और हार्ट से जुड़ी समस्या अनहेल्दी लाइफस्टाइल और फैोट या रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट से भरपूर आहार खाने से होती है. इसके अलावा फल और सब्जियों के कम सेवन से भी मोटापा बढ़ता है.

क्या गाजर का जूस पीने से वजन बढ़ता है?

नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, गाजर में फाइबर, कैरोटीनॉयड, विटामिन सी और ई, और फेनोलिक जैसे पी -कौमारिक, क्लोरोजेनिक और कैफीक एसिड हाई मात्रा में होते हैं, जो बीमारियों बनाने के लिए लाभकारी होते हैं. गाजर का जूस एक पौष्टिक पेय है. इसमें विटामिन ए की हाई मात्रा और एंटीऑक्सीडेंट गुण शामिल हैं. गाजर के जूस से वजन बढ़ने की संभावना नहीं होती.

अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर रिसर्च के मुताबिक, गाजर की कैंसर-रोधी क्षमता एक गैर-स्टार्च वाली सब्जी है. इसके साथ ही गाजर में कैरोटीनॉयड और अन्य फाइटोकेमिकल्स होते हैं. बीटा-कैरोटीन वह कैरोटीनॉयड है जिस पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया गया है, लेकिन गाजर के अन्य यौगिकों और गाजर को एक संपूर्ण भोजन के रूप में इस्तेमाल करने पर शोध जारी है.

गाजर का जूस कितने दिन पीना चाहिए?

एनसीबीआई यानी नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इनफार्मेशन में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार, लगातार 6 हफ्तों तक खाली पेट सिर्फ 50ml कच्चे गाजर के जूस के सेवन से वजन में भारी कमी देखी जा सकती है. दरअसल, गाजर विटामिन ए, सी, के, बी8, कैरोटीन, एंटीऑक्सीडेंट और आयरन का अच्छा सोर्स है. इसके साथ ही गाजर के जूस में फाइबर होता है, जो जल्दी वजन घटाने में सहायक है.

रोज एक गिलास गाजर का जूस पीने से क्या होता है?

स्किन- गाजर का जूस पीने के स्किन को फायदा मिलता है, क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी स्किन होत है, जो स्किन से जुड़ी समस्याएं के लिए फायदेमंद है.

इम्यूनिटी- गाजर में विटामिन सी से भरपूर मात्रा में होता है, जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी बूस्ट करने में मददगार है.

पाचन- गाजर के जूस में फाइबर की अच्छी मात्रा होती है, जो पाचन क्रिया को बेहतर बनाकर कब्ज, गैस और अपच जैसी समस्याओं राहत दिलाता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.

