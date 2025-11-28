मां को दूध नहीं आ रहा है तो क्या करें? डॉक्टर ने बताया डिलीवरी के बाद दूध बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए

Parenting Tips: कई बार डिलीवरी के 2 दिन बाद भी मां का दूध नहीं बन पाता है या बेहद कम मात्रा में बनता है. ऐसे में बच्चे को सही पोषण कैसे मिले इस बात को लेकर चिंता बढ़ जाती है. अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो ये आर्टिकल आपके लिए मददगार हो सकता है. इसी विषय पर गायनेकोलॉजिस्ट गरिमा साहनी ने अपने इंस्टाग्राम वीडियो में कुछ जरूरी बातें बताई हैं. डॉक्टर कहती हैं, कुछ छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देकर मां दूध की मात्रा को बढ़ा सकती हैं. आइए जानते हैं इस बारे में-

दूध कम आने की समस्या क्यों होती है?

डिलीवरी के तुरंत बाद शरीर में बहुत सारे हार्मोनल बदलाव होते हैं. इसी कारण कुछ महिलाओं में शुरुआत में दूध कम बनता है. तनाव, थकान, सही लैकिंग का न होना और कम पानी पीना भी इस समस्या को बढ़ा सकता है. इसलिए सबसे पहले मां को खुद को समय देना चाहिए और घबराने के बजाय समझदारी से कदम उठाने चाहिए.

नंबर 1- बेबी का सही Latching है बहुत जरूरी

डॉक्टर गरिमा साहनी कहती हैं, जब बच्चा ठीक तरीके से स्तनपान करता है, तो उसका सक्शन नेचुरल रूप से दूध बनने की प्रक्रिया को तेज करता है. इसलिए दूध पिलाते समय बच्चे को सही तरीके से लिटाएं.

गायनेकोलॉजिस्ट कहती हैं, अपनी डाइट में पोषण से भरपूर चीजों को शामिल करें. प्रोटीन, हेल्दी फैट, दालें, ड्राई फ्रूट्स और हरी सब्जियां शरीर को ताकत देती हैं और लैक्टेशन को सपोर्ट करती हैं. मां जितनी अच्छी तरह खाएगी, उतना ही शरीर बेहतर काम करेगा.

डॉक्टर के अनुसार, दूध बनने में पानी बड़ी भूमिका निभाता है. इसलिए दिनभर में पर्याप्त पानी पिएं. साथ ही तरल पदार्थ लें. इसके लिए आप सूप, नारियल पानी आदि पी सकती हैं.

बेबी ब्लूज, नींद की कमी और तनाव भी दूध बनने की प्रक्रिया को धीमा कर सकते हैं. ऐसे में जितना हो सके, खुद को आराम दें, थोड़ा समय निकालकर रोज मेडिटेशन करें. इससे भी आपको काफी फर्क देखने को मिल सकता है.

इन सब से अलग डॉक्टर साहनी कहती हैं, कई लोगों का कहना होता है कि मां के दूध पीने से दूध बढ़ता है, जबकि यह सिर्फ एक मिथ है. केवल दूध पीने से परेशानी ठीक नहीं होगी. इससे अलग अपने शरीर को समझें, बच्चे को बार-बार फीड कराएं, अच्छा खाएं और खूब पानी पिएं. धीरे-धीरे दूध बनने की मात्रा में सुधार दिखने लगता है. अगर फिर भी परेशानी बनी रहे, तो डॉक्टर से मिलकर सलाह लेना सबसे सुरक्षित और सही कदम है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.