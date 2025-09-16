विज्ञापन

House of the Dragon: टीवी शो नहीं ये है नया फैशन ट्रेंड, आउटफिट-ज्वेलरी से लेकर मेकअप सबने खींचा ध्यान

Fashion trends:'हाउस ऑफ द ड्रैगन' ने एंटरटेनमेंट से आगे बढ़कर अब फैशन और लाइफस्टाइल को भी अपनी आग में रंग लिया है. कपड़ों से लेकर पार्टी थीम तक, यह शो ग्लोबल ट्रेंडसेटर बन चुका है.

'हाउस ऑफ द ड्रैगन' का जादू, अब फैशन और लाइफस्टाइल में दिख रहा है टारगेरियन टच

House of the Dragon fashion trends: 'हाउस ऑफ द ड्रैगन' सिर्फ एक फैंटेसी ड्रामा नहीं है, बल्कि आजकल फैशन और लाइफस्टाइल के लिए इंस्पिरेशन का खज़ाना बन चुका है. शो में दिखाए गए रॉयल गाउन, मेटैलिक आर्मर लुक्स और विंटेज ज्वेलरी ने फैशन (fashion trends) डिज़ाइनर्स और युवाओं को पूरी तरह से अपनी ओर आकर्षित कर लिया है.

आउटफिट्स में रॉयल टच (gothic decor lifestyle)

शो की टारगेरियन क्वीन से लेकर प्रिंसेस तक, हर किरदार के कपड़े डार्क शेड्स, वेलवेट फैब्रिक और गोल्डन वर्क से भरे होते हैं. यही स्टाइल अब फैशन इंडस्ट्री में छा रहा है. शॉपिंग साइट्स पर 'ड्रैगन-इंस्पायर्ड ड्रेस' और 'मीडीवल गाउन' की डिमांड तेजी से बढ़ी है.

ज्वेलरी और हेयरस्टाइल ट्रेंड (dragon inspired jewelry)

लोगों को खास तौर पर शो के हेयरस्टाइल्स और क्राउन ज्वेलरी भा रही है. सिल्वर हेयरस्टाइल और हैवी नेकपीस आजकल इंस्टाग्राम रील्स और शादी-ब्याह की शॉपिंग में खास ट्रेंड कर रहे हैं.

लाइफस्टाइल में भी असर (House of the Dragon lifestyle,)

सिर्फ फैशन ही नहीं, शो का असर लाइफस्टाइल पर भी दिख रहा है. 'ड्रैगन-थीम पार्टियां' और गॉथिक डेकोर युवाओं में पॉपुलर हो रहे हैं. वहीं, मेकअप ट्रेंड्स में स्मोकी आईज़, मेटैलिक शेड्स और बोल्ड लुक को लोग पसंद कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर ट्रेंड (House of the Dragon makeup look)

टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर #HouseOfTheDragonStyle और #TargaryenLook जैसे ट्रेंड तेजी से वायरल हो रहे हैं. कई इंफ्लुएंसर्स अपने क्लासिक ड्रैगन-इंस्पायर्ड लुक्स शेयर कर रहे हैं, जिससे ये शो सिर्फ टीवी नहीं, बल्कि फैशन मूवमेंट बन चुका है.

