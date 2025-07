How To Remove Massa At Home: मस्से यानी त्वचा पर उभरे हुए छोटे खुरदुरे दाने. इनसे काफी लोग परेशान रहते हैं. ये ह्यूमन पेपिलोमावायरस (Human Papillomavirus- HPV) की वजह से होते हैं. यह नुकसान देने वाले नहीं होते हैं, पर कभी ये दर्द देने लगते हैं या फिर देखने में खराब लगते हैं कि इन्हें हटा देना ही बेहतर लगता है. लोग मस्से हटाने के लिए सैलिसिलिक एसिड (Salicylic acid) वाली दवाइयों या लेजर ट्रीटमेंट (Laser treatment) की मदद लेते है. लेकिन ये उपाय महंगे होते हैं. सभी इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं. अब इन्हें हटाने के लिए एक बेहद आसान और फ्री उपाय से आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं. वो भी बिना किसी महंगी दवा और सर्जरी के (home remedy to remove massa).

यह नुस्खा सोशल मीडिया पर मशहूर योगाचार्य रविंदर ने एक वीडियो में बताया था. इसमें इस्तेमाल की जाने वाली दोनों चीजें आपकी रसोई में ही मौजूद होती हैं.

मस्से हटाने के लिए चीजें

चूना

बेकिंग सोडा

पानी

इस्तेमाल करने का तरीका

एक छोटी कटोरी लें और उसमें थोड़ा सा चूना डालें.

इसके बाद उसमें बेकिंग सोडा मिलाएं.

थोड़ा सा पानी मिलाकर पेस्ट बना लें.

इस पेस्ट को रुई की मदद से सिर्फ मस्से पर लगाएं.

दिन में एक बार ही इस नुस्खे को आजमाएं.

याद रखने वाली बात

पेस्ट सिर्फ मस्से पर ही लगाएं, आस-पास की स्किन पर ना लगने दें.

अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, तो पहले पैच टेस्ट करें या किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह लें.

इस उपाय को 2 से 3 दिन तक किया जा सकता है.

चूना का नेचर एसिडिक (acidic) होते हैं, जो मस्से की जड़ पर काम करते हैं और उसे सुखाकर गिरा देते है. बेकिंग सोडा एंटीसेप्टिक (Antiseptic) और एक्सफोलिएटिंग (expholiating) होता है. जो मस्से को कमजोर कर देते हैं और धीरे-धीरे गिरा देता है.

ध्यान देने वाली बात

यह नुस्खा काफी असरदार है, लेकिन हमेशा याद रखें कि जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने से स्किन को नुकसान भी हो सकता है. खासतौर पर अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है. अगर पहले से कोई स्किन से जूड़ी समस्या है, तो इसे बिना डॉक्टर की सलाह के इस्तेमाल न कर

प्रस्तुति: इशिका शर्मा