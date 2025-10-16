महंगे ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं! फ्रीजी और रूखे बालों को ऐसे बनाएं शाइनी, अपनाएं ये घरेलू नुस्खे

Dry and Frizzy Hair Care: हर कोई चाहता है कि उसके बाल घने, मुलायम और चमकदार हों, लेकिन बदलते मौसम जैसे कारणों की वजह से बाल काफी बेजान और फ्रीजी (frizzy) हो जाते हैं. इसके बाद कई लोग महंगे ट्रीटमेंट का भी सहारा लेते हैं जिसका कभी-कभी साइड इफेक्ट भी देखने को मिलता है. ऐसे में आज हम आपके लिए कुछ सरल और असरदार घरेलू नुस्खे लेकर आए हैं जिन्हें अपनाने से आपके रूखे-फ्रीजी हेयर काफी शाइनी और हेल्दी हो जाएंगी. इसके अलावा आपको किसी महंगे खर्च का सामना भी नहीं करना पड़ेगा.

सबसे अच्छा Body Wash कैसे चुनें? डर्माटोलॉजिस्ट ने बताया बॉडी वॉश खरीदते वक्त इन बातों का जरूर रखें ध्यान

एलोवेरा जेल

आपके ड्राई और बेजान बालों को वापिस मखमली और शाइनी-सॉफ्ट बनाने के लिए एलोवेरा काफी फायदेमंद साबित हो सकता है. इसके लिए आप नहाने से पहले एलोवेरा जेल लगाएं और कम से कम 30 मिनट तक लगा छोड़ दें. इससे बालों में नमी बनी रहती हैं और ड्रायनेस भी दूर हो जाती है. इसके अलावा आपके बाल स्मूथ भी हो जाएंगे.

अंडे में कई सारे पोषक तत्व ऐसे पाए जाते हैं जो बालों के लिए काफी लाभदायक साबित होते हैं. आप अंडे के पीले हिस्से के साथ 2 चम्मच बादाम के तेल को मिक्स कर एक घोल बनाएं और आधे घंटे तक अपने बालों में लगाकर छोड़ दें. इसके बाद अपने बालों को अच्छे से वॉश कर लें. इससे बाल शाइनी और मुलायम हो जाते हैं.

रूखे और फ्रीजी बालों को वापस शाइनी और हाईड्रेट करने के लिए आप दही और शहद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. इसके लिए आप एक दही में 2 चम्मच शहद मिक्स कर एक हेयर मास्क तैयार कर लें. इसके बाद इसको बालों में 30 मिनट तक लगाकर छोड़ दें और फिर हेयरवॉश कर लें. इससे बाल हाईड्रेट होते हैं और रूखापन दूर हो जाता है.

पोटेशियम और विटामिन का बेहतरीन सोर्स केला आपके बालों के लिए बेहद ही फायदेमंद है. बालों की फ्रिजीनेस दूर करने के लिए आप केले का हेयर मास्क लगा सकते हैं. इसके लिए आप एक केले को मैश कर लें और फिर बालों पर लगा लें. इसे बालों पर 15 मिनट तक लगा रेहने दें और फिर धो लें. इससे बालों की प्राकृतिक चमक भी वापस लौट सकती है.

बालों की ड्रायनेस से छुटकारा पाने के लिए नारियल तेल और विटामिन ई भी काफी फायदेमंद हो सकता है. इसके लिए आप नारियल तेल में विटामिन ई का कैप्सूल मिला लें. अच्छे से मिक्स कर इसे अपने बालों में लगाएं. आधे घंटे के बाद अपने बालों को वॉश कर लें. इसको आप हफ्ते में कम से कम 2 बार जरूर अपनाएं. इससे बालों की ड्रायनेस से आपको राहत मिल सकती है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.