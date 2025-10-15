अपने लिए सबसे अच्छा Body Wash कैसे चुनें? स्किन एक्सपर्ट ने बताया बॉडी वॉश खरीदते वक्त इन बातों का जरूर रखें ध्यान

Skin Care Tips: आजकल हर कोई अपनी स्किन का खास ध्यान रखता है. लेकिन जब बात बॉडी वॉश की आती है, तो लोग अक्सर सिर्फ खुशबू या ब्रांड देखकर ही इसे खरीद लेते हैं. जबकि हर स्किन टाइप अलग होती है और उसी के हिसाब से बॉडी वॉश चुनना जरूरी होता है. इसी कड़ी में फेमस डर्माटोलॉजिस्ट अंकुर सरीन ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने बताया है कि कौन-सा बॉडी वॉश आपकी स्किन के लिए सही रहेगा और इसे चुनते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. आइए जानते हैं इस बारे में-

क्या कहते हैं स्किन एक्सपर्ट?

सबसे पहले डर्माटोलॉजिस्ट ने बताया कि अगर आपकी बॉडी की स्किन चेहरे से ज्यादा ड्राई है, तो यह ऑयल ग्लैंड की कमी के कारण होता है. ऐसी स्किन के लिए जेंटल और मॉइस्चराइजिंग बॉडी वॉश चुनना चाहिए, जिसका pH 5.5 हो. इस तरह का बॉडी वॉश आपकी त्वचा का नेचुरल ऑयल बैलेंस बनाए रखता है और स्किन को ड्राई नहीं होने देता.

आजकल बाजार में सैलिसिलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड वाले बॉडी वॉश काफी पॉपुलर हैं. ये स्किन को एक्सफोलिएट करते हैं और डेड स्किन हटाने में मदद करते हैं, लेकिन एक्सपर्ट के मुताबिक इनका रोजाना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. ये स्किन को रफ और ड्राई बना सकते हैं. इसलिए ऐसे बॉडी वॉश को दो हफ्ते में सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल करना बेहतर होता है.

अगर आपकी स्किन पर छोटे-छोटे दाने या स्ट्रॉबेरी स्किन जैसी समस्या है, तो आपको हल्के एक्सफोलिएंट बॉडी वॉश का इस्तेमाल करना चाहिए. इससे स्किन की सतह स्मूद होती है और पोर्स में जमी गंदगी साफ होती है.

वहीं, अगर आपको बॉडी एक्ने की समस्या रहती है, तो बेंजॉयल परऑक्साइड वाला बॉडी वॉश फायदेमंद हो सकता है. यह बैक्टीरिया को खत्म करता है और एक्ने कम करने में मदद करता है.

यानी हर स्किन टाइप को अलग देखभाल की जरूरत होती है. बॉडी वॉश खरीदने से पहले हमेशा यह देखें कि आपकी स्किन ड्राई, ऑयली या सेंसिटिव है. साथ ही, बहुत ज्यादा केमिकल वाले या तेज खुशबू वाले बॉडी वॉश से बचें.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.