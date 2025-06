Tips To Get Lots Of Fruits From Guava Tree: अपनी बगिया में बहुत प्यार से फलदार पौधे लगाने वालों को ये फिक्र भी होती है कि उनके लगाए पौधे हेल्दी पेड़ में तब्दील हों. जब पेड़ बन जाएं तो उनसे ताजे और स्वादिष्ट फल (Fal Kaise Pakta Hai) भी मिल सकें. ऐसा ही कुछ अमरूद के पेड़ के साथ भी होता है. अगर आप चाहते हैं कि आपके घर के बगीचे में लगा अमरूद (Guava Plant Care Tips) का पेड़ हर साल भर-भरकर मीठे और रसीले फल दे. तो, इसके लिए आपको कुछ जरूरी बातें ध्यान में रखनी होंगी. अमरूद एक ऐसा फल है जो आसानी से उग जाता है. लेकिन अगर थोड़ी सी सही देखभाल की जाए तो यह बहुत ज्यादा फल भी देता (Phaldar Ped Ki Dekh Rekh Kaise Karen) है. आइए, जानते हैं कुछ आसान और घरेलू उपाय जिनसे आप अपने अमरूद के पेड़ से भरपूर फल पा सकते हैं – वो भी बिना किसी केमिकल या जटिल तकनीक के.

बाबा वेंगा की जुलाई 2025 में की गई भविष्यवाणी से मचा हड़कंप, ट्रैवल बुकिंग्स में हुई भारी गिरावट!

इन तरीकों से रखें अमरूद के पेड़ का ध्यान (Tips to Care Your Guava Tree)

अमरूद के पेड़ को पानी तो देना चाहिए, लेकिन बहुत अधिक पानी देने से उसकी जड़ें सड़ सकती हैं. गर्मियों में हफ्ते में दो से तीन बार पानी देना काफी होता है. कोशिश करें कि मिट्टी में नमी बनी रहे, लेकिन पानी जमा न हो. बरसात के मौसम में अगर मिट्टी बहुत गीली हो जाए तो पानी देना बंद कर दें.

अमरूद के पौधे को खुली और सीधी धूप की जरूरत होती है. अगर पेड़ छांव या ज्यादा घने पेड़ों के बीच में लगा है, तो उसे पर्याप्त धूप नहीं मिलेगी और फल भी कम लगेंगे. इसलिए कोशिश करें कि अमरूद का पेड़ ऐसी जगह लगाया जाए जहां कम से कम 6-7 घंटे धूप जरूर आती हो.

अमरूद के पौधे को पोषण देने के लिए आप केमिकल वाली खादों के बजाय नेचुरल खादों का उपयोग करें. देसी गाय का गोबर, वर्मी कम्पोस्ट या फिर रसोई के बचे हुए जैविक कचरे से बनी खाद को हर 2-3 महीने में पौधे के चारों ओर डालें. इससे मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ती है और पौधा तंदुरुस्त रहता है.

अगर आपके अमरूद के पेड़ पर चींटियां या कीट-पतंगे दिखाई दें, तो आप चूना और पानी मिलाकर उसका स्प्रे बना सकते हैं. यह कीड़ों को भगाने का नेचुरल तरीका है. पेड़ की तनों और पत्तियों पर इसका हल्का छिड़काव करें. इससे पेड़ स्वस्थ रहेगा और फल लगने की संभावना बढ़ेगी.

कई बार ऐसा होता है कि पेड़ में फूल तो बहुत लगते हैं, लेकिन वो पकने से पहले ही झड़ जाते हैं. इसका मतलब है कि पेड़ को पर्याप्त पोषण या प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा. ऐसे में एक घरेलू उपाय है – लकड़ी की राख. पेड़ के चारों ओर जड़ों के पास हल्की राख डालने से फूल टिकते हैं और ज्यादा मात्रा में फल बनते हैं.

6. नियमित सफाई और देखरेख

अमरूद के पेड़ की समय-समय पर छंटाई (pruning) करते रहें. सूखी, मुरझाई हुई या बीमार दिखने वाली टहनियों को काट दें. इससे पेड़ की एनर्जी स्वस्थ टहनियों में लगती है और फलने की क्षमता बढ़ती है. साथ ही, पेड़ के आसपास घास या खरपतवार न उगने दें. प्रस्‍तुत‍ि : रोह‍ित कुमार

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.