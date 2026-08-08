सिर्फ बालकनी नहीं, इन 5 जगहों पर भी उगा सकते हैं हरे-भरे पौधे, घर को बनाएं हरियाली से भरपूर

घर को हरियाली से भरपूर हर कोई रखना चाहता है, लेकिन बहुत से लोगों के पास गार्डनिंग करने के लिए बालकनी या बगीचा नहीं है. हालांकि, पौधे लगाने के लिए सिर्फ बालकनी ही एकमात्र विकल्प नहीं है. घर के कई ऐसे कोने होते हैं, जहां आप आसानी से अपने पसंदीदा पौधे उगा सकते हैं. आजकल मॉडर्न गार्डनिंग काफी प्रसिद्ध हो गई है, क्योंकि इसके लिए बड़े बगीचे की जरूरत नहीं पड़ती. बस कंटेनर, गमलों और स्मार्ट प्लेसमेंट की मदद से आप छोटी जगहों को भी खूबसूरत ग्रीन स्पेस में बदल सकते हैं. खिड़की की चौखट, दीवारों के पास की जगह, शेल्फ या घर के खाली कोने जैसी जगहों का सही इस्तेमाल करके भी पौधों को अच्छी तरह उगाया जा सकता है. चलिए आपको बताते हैं बालकनी के अलावा घर की 5 ऐसी जगहों के बारे में, जहां आप आसानी से अपने पसंदीदा पौधे लगा सकते हैं और घर को हरियाली से भर सकते हैं.

खिड़की की चौखट पर उगाएं हर्ब्स और छोटे पौधे

घर की खिड़की की चौखट ऐसी जगह है, जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं. अगर यहां अच्छी धूप आती है, तो यह तुलसी, ऑरेगेनो, लेट्यूस, मूली जैसे कम जड़ वाले पौधों के लिए बेहतरीन जगह हो सकती है. छोटे गमले या विंडो बॉक्स यहां आसानी से रखे जा सकते हैं और इसके लिए अलग से जगह भी नहीं चाहिए. सबसे बड़ी बात, रसोई के पास उगाए गए ताजे हर्ब्स खाना बनाते समय आसानी से इस्तेमाल किए जा सकते हैं.

दीवारों को बनाएं वर्टिकल गार्डन

घर के अंदर या बाहर की खाली दीवारों का इस्तेमाल भी गार्डनिंग के लिए किया जा सकता है. दीवार पर लगाए जाने वाले प्लांटर, हैंगिंग पॉट्स, पॉकेट ऑर्गेनाइजर या पुराने प्लास्टिक की बोतलों की मदद से आप हर्ब्स, सक्यूलेंट्स और फूलों वाले पौधे उगा सकते हैं. वर्टिकल गार्डनिंग की खास बात यह है कि कम जगह में ज्यादा पौधे लगाए जा सकते हैं, जिससे घर की खूबसूरती और हरियाली दोनों बढ़ जाती हैं.

छत और टैरेस पर करें गार्डनिंग

अगर आपके घर में खुली छत या टैरेस है, तो यह गार्डनिंग के लिए बेहतरीन जगह हो सकती है. यहां पौधों को पर्याप्त धूप मिलती है, जो अक्सर बालकनी में नहीं मिल पाती. छत पर आप सब्जियां, फल और ऐसे पौधे आसानी से उगा सकते हैं जिन्हें ज्यादा जगह और गहरी मिट्टी की जरूरत होती है.

रसोई और घर के अंदर के कोने

हर पौधे को तेज धूप की जरूरत नहीं होती. कुछ हर्ब्स और माइक्रोग्रीन्स को आप रसोई के काउंटर या घर के किसी रोशनी वाले कोने में भी उगा सकते हैं. छोटे गमलों या कंटेनरों में लगाए गए ये पौधे कम जगह घेरते हैं और घर के अंदर भी हरियाली बनाए रखते हैं. बस नियमित रूप से पानी दें और समय-समय पर उनकी कटाई-छंटाई करते रहें.

बाड़ और रेलिंग पर उगाएं बेल वाले पौधे

घर की बाउंड्री, बाड़ या रेलिंग भी गार्डनिंग के लिए शानदार जगह बन सकती है. यहां जाली या तार लगाकर आप सेम, खीरा और फूलों वाली बेलों जैसे पौधे उगा सकते हैं. ये पौधे ऊपर की ओर बढ़ते हैं, जिससे कम जगह में ज्यादा हरियाली मिलती है और घर का लुक भी खूबसूरत हो जाता है.

यह भी पढ़ें:- Monsoon Home Care: दीवारों पर फफूंद लग गई, फंगस को रोकने के 5 आसान तरीके

यह भी पढ़ें:- पौधे रहेंगे कीड़े-मकौड़ों से दूर, ऐसे करें चॉक का इस्तेमाल, महिला ने बताया कमाल का हैक

यह भी पढ़ें:- बालकनी में लगाएं ये 5 पौधे, छोटे गमलों से भी बन जाएंगे बड़े और शानदार, देखकर रह जाएंगे हैरान

यह भी पढ़ें:- खाली पड़ी बालकनी रेलिंग बन सकती है मिनी गार्डन, ये 5 आसान DIY आइडियाज बदल देंगे लुक, हरियाली के साथ घर दिखेगा और भी खूबसूरत