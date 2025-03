1 हफ्ते में शीशे की तरह चमक सकता है चेहरा, बस इस हेल्दी ड्रिंक्स से करिए सुबह की शुरुआत

Healthy drinks for glowing skin : आमतौर पर लोग सुबह की शुरुआत एक कप कॉफी या चाय की चुस्कियों के साथ करते हैं, जो कि सेहत के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं माना जाता है. इसलिए आपको अपने दिन को हेल्दी स्टार्ट देने के लिए यहां पर बताए जा रहे कुछ हेल्दी ड्रिंक्स को डाइट में शामिल करना चाहिए, जो न सिर्फ पूरा दिन एनर्जेटिक रखेंगे बल्कि आपकी खूबसूरती (How to get glowing and spotless skin ) में भी चार चांद लगा सकते हैं...

काली कॉफी - Black Coffee

अगर आप दूध वाली चाय या कॉफी की जगह काली कॉफी पीते हैं, तो फिर इसमें मौजूद कैफीन न सिर्फ आपको ऊर्जावान रखेगा बल्कि वेट लॉस करने और ग्लोइंग स्किन पाने में भी मदद करेंगे. यह पेय पदार्थ आपके लिए बहुत हेल्दी साबित हो सकता है.

ग्रीन टी - Green tea

यह भी आपकी स्किन के लिए बहुत हेल्दी साबित हो सकता है. इसमें मौजूद एपिगैलोकैटेचिन गैलेट नामक एक एंटीऑक्सिडेंट पाया जाता है, जो फैट बर्न करने के साथ आपके चेहरे को भी निखारता है.

नारियल पानी - Nariyal pani

वहीं, नारियल पानी आपकी स्किन के लिए रामबाण साबित हो सकता है. यह आपको दिनभर हाइड्रेटेड रखता है, जिससे आप एनर्जेटिक और रिफ्रेशिंग महसूस करते हैं. यह आपके वजन को भी कम करने का काम करता है. साथ ही शरीर से बैड कोलेस्ट्रोल घटाने का भी काम कर सकता है.

चुकंदर का जूस - Chukandar juice

इसके अलावा दिन की शुरुआत आप चुकंदर वाले जूस के साथ भी कर सकते हैं. इसमें मौजूद विटामिन्स, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंटस इम्यून सिस्टम को मबूत करने का काम कर सकते हैं.

तरबूज का जूस - Tarbuj juice

इस जूस में विटामिन ए, बी6 और सी की मात्रा होती है, जो आपकी न सिर्फ स्किन के लिए बल्कि ओवर ऑल हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा. खाली पेट रोजाना इसका सेवन करने से आपका मेटाबोलिज्म मजबूत होता है.

मोरिंगा की चाय में विटामिन C, बीटा-करोटीन, और अन्य एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो स्किन को फ्री रेडिकल्स से बचा सकते हैं. ये पोषक तत्व त्वचा की उम्र बढ़ने के साइन (anti ageing sign) जैसे झुर्रियां (wrinkles) और महीन रेखाओं (fine lines) को कम करने में असरदार साबित हो सकते हैं.



अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.