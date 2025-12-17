इन बीजों में है एक कटोरी पालक से ज्यादा आयरन, न्यूट्रिशनिस्ट ने बताया खाने का सही तरीका, आप भी जान लें

Haleem Beej Khane ke Fayde: अच्छे ब्लड सर्कुलेशन, मजबूत इम्यूनिटी समेत अन्य कई कार्यों के लिए शरीर में आयरन होना बहुत ही जरूरी होता है. अगर बॉडी में आयरन की कमी हो जाए तो व्यक्ति को कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं. आमतौर पर शरीर में आयरन की कमी को पूरा करने के लिए पालक, दाल, टोफू जैसी चीजों का सेवन करने की सलाह दी जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसे भी बीज हैं जिनमें एक कटोरी पालक से ज्यादा आयरन पाया जाता है. हम बात कर रहे हैं हलीम सीड्स के बारे में. इसमें भरपूर मात्रा में फाइबर, प्रोटीन और आयरन पाया जाता है जिससे कई बीमारियां दूर होती हैं. आइए जानते हैं इसका सेवन कैसे किया जाता है और इससे क्या फायदे होते हैं. इसकी जानकारी न्यूट्रिशनिस्ट खुशी छाबड़ा ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से वीडियो शेयर कर दी है. आइए जानते हैं...

हलीम सीड्स के फायदे

हलीम सीड्स में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है जिसके सेवन से पेट लंबे समय तक भरा हुआ महससू होता है. इस कारण ये बीज वजन को नियंत्रित करने में मददगार साबित होते हैं.

जो लोग रोजाना काफी थकान और कमजोरी महसूस करते हैं उनके लिए हलीम सीड्स बहुत फायदेमंद हो सकते हैं. इसके सेवन से शरीर का एनर्जी लेवल बढ़ जाता है.

हलीस सीड्स विटामिन और एंटीऑक्सिडेंट्स का काफी अच्छा सोर्स माने जाते हैं जो शरीर की रोग गतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में करते हैं. अगर आप मौसमी बीमारियों से काफी ज्यादा परेशान रहते हैं तो इन बीजों को खाना शुरू कर सकते हैं.

हलीम के बीजों में पर्याप्त मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है. इसके सेवन से हड्डियां मजबूत होती हैं और इससे जुड़ी समस्याएं दूर हो जाती हैं.

पाचन को आसान बनाने के लिए हलीम सीड्स का सेवन बहुत लाभदायक होता है. इन्हें खाने से गैस, एसिडिटी, और कब्ज जैसी पेट की बीमारियां दूर रहती हैं.

कैसे करें सेवन?

न्यूट्रिशनिस्ट खुशी बताती हैं कि हलीम सीड्स में एक कटोरी पालक से ज्यादा आयरन पाया जाता है और ये सुपर न्यूट्रिशियस होते हैं. आइए जानते हैं इसका सेवन कैसे किया जाए.

1 चम्मच हलीम के बीज रातभर पानी में भिगो दें.

सुबह इन भीगे हुए बीजों को आंवला जूस या नींबू रस के साथ मिलाएं.

इसमें विटामिन C होता है, जो आयरन के बेहतर अवशोषण में मदद करता है.

अब इसमें 1 चम्मच घी / नारियल तेल / जैतून तेल या नारियल का टुकड़ा डाल दें.

ये हेल्दी फैट्स देते हैं, जिससे बीजों के पोषक तत्व शरीर में अच्छे से अवशोषित होते हैं।

अच्छी तरह मिलाएँ और खाली पेट सेवन करें.

न्यूट्रिशनिस्ट के मुताबिक अगर आप हलीम के बीज को विटामिन C और अच्छे फैट्स के साथ नहीं मिक्स करते हैं, तो आपका शरीर इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाएगा और असली फायदे आपको नहीं मिलेंगे. इसके अलावा ध्यान रहे कि आप हलीम सीड्स का ज्यादा सेवन न करें इससे आपको कब्ज की समस्या हो सकती है. एक दिन में केवल 1 चम्मच हलीम के बीज खाना फायदेमंद होता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.