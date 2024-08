कुलथी दाल अपने खाने में यूं करें शामिल, यह प्रोटीन का है भंडार और वजन करने में है कारगर

How to use kulthi dal: कुलथी के दाल को औषधीय दाल कहा गया है. आयुर्वेद में इसका बहुत महत्व है. अंग्रेजी में कुलथी दाल (Kulthi Benefits Precautions) का नाम हार्स ग्राम है. इसका वैज्ञानिक नाम भी है. इसे मैक्रोटिलोमा यूनिफ्लोरम (Macrotyloma Uniflorum) कहा जाता है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि कुलथी की दाल खाने से हमारी बॉडी को कई फायदे मिलते हैं. इसको खाने से (Kulthi Dal Uses) शरीर में कैल्शियम और पोटेशियम का (Benefits of Kulthi Dal) स्तर बढ़ता है. इसके अलावा यह शरीर से टॉक्सिन्स (शरीर के अंदर बनने वाले विष) को बाहर निकालती है. कुलथी की दाल का फायदा सेल्स में जमा चर्बी गलाने में और टिशूज में भी मददगार है.

दुबले लोग सेवन कर सकते हैं

ऐसे लोग जो काफी दुबले पतले हैं, कमजोर हैं या फिर वह प्रोटीन सही मात्रा नहीं ले पाते, वह कुलथी की दाल खा सकते हैं. कुलथी की दाल में भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है. डॉक्टर गर्भवती महिलाओं को इस दाल का सेवन करने के लिए कहते हैं. सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बच्चे, युवा या कहें तो हर कोई खा सकता है और यह सबके लिए फायदेमंद है.

पथरी को गलाने में कारगर

कुलथी के दाल का सेवन किडनी में होने वाले पथरी को गलाने में भी होता है. ऐसे कई आयुर्वेदिक विशेषज्ञ हैं, जो किडनी में पथरी होने पर कुलथी की दाल पीने को कहते हैं. विशेषज्ञ कहते हैं कि बड़े गिलास या किसी दूसरे बर्तन में मुट्ठीभर दाल रात में भिगोकर छोड़ दें, सुबह उठने के बाद उसे छान लें और उस पानी को खाली पेट पी लें.

एक्सपर्ट कहते हैं कि कुलथी की दाल का चूर्ण बनाकर उसे पानी के साथ सेवन कर सकते हैं. इसके अलावा भीगी हुई कुलथी की दाल को चबाकर भी खाया जा सकता है. जिन्हें पथरी है वह 5 से 7 दिनों तक लगातार इसका सेवन करें। इससे पथरी की समस्या से राहत मिल सकती है.

मोटापा कम करने में भी फायदेमंद

कुलथी की दाल का मोटापा कम करने में भी काफी योगदान है. इस दाल में फाइबर और प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिलते हैं. यह पाचन क्रिया को मजबूत करती है. इसके अलावा यह शुगर के लेवल को भी कम करने में मददगार है. एक्सपर्ट कहते हैं कि कुलथी की दाल खाने से कोलेस्ट्रॉल या बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.