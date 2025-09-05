खाली पेट अंजीर के पत्ते खाने से क्या होता है?

Health benefits of fig leaves: अंजीर का फल तो स्वाद और सेहत दोनों के लिए मशहूर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पत्ते खाने से भी आपको कमाल के लाभ मिल सकते हैं? खासकर आयुर्वेद में अंजीर के पत्तों को कई बीमारियों में लाभदायक माना गया है. ये पत्ते एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन, मिनरल्स और फाइबर से भरपूर होते हैं, जो आपको एक साथ कई फायदे पहुंचा सकते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं रोज खाली पेट अंजीर के पत्ते खाने से सेहत पर कैसा असर होता है.

अंजीर के पत्ते के फायदे

कई शोध के नतीजे बताते हैं कि अंजीर के पत्तों का अर्क (Fig Leaf Extract) ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है. ये पत्ते इंसुलिन की तरह काम कर सकते हैं, जिससे बल्ड शुगर लेवल बढ़ता नहीं है. ऐसे में खासकर सुबह खाली पेट इन्हें खाने से आपकी दिनभर सेहत बेहतर रह सकती है.

अंजीर के पत्तों का अर्क दिल की सेहत के लिए भी फायदेमंद हो सकता है. इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं और ब्लड प्रेशर को संतुलित रखते हैं, जिससे हृदय रोग का खतरा कम हो सकता है.

कुछ स्टडी के नतीजे बताते हैं कि अंजीर के पत्तों से तैयार हर्बल टी पाचन को दुरुस्त रखने और खासकर कब्ज की परेशानी को दूर करने में असरदार हो सकती है.



वेट लॉस में मददगार

इसके अलावा, ये पत्ते वजन घटाने में भी सहायक माने जाते हैं क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं और शरीर में फैट के जमाव को रोकते हैं.

ऐसे में इन तमाम फायदों को पाने के लिए आप सुबह खाली पेट अंजीर के पत्तों को धोकर चबा सकते हैं, आप इन्हें पानी में उबालकर हर्बल टी बनाकर पी सकते हैं या सूखे पत्तों का पाउडर पानी के साथ भी ले सकते हैं. हालांकि, अगर आप पहले से किसी बीमारी से पीड़ित हैं या किसी तरह की दवाएं ले रहे हैं, तो डॉक्टर या आयुर्वेद विशेषज्ञ से सलाह लेना जरूरी है.

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है. यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है. अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें. एनडीटीवी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है.